Полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением Корана у мечети

«Это законно, но неуместно. Я считаю, что мы живем в то время, когда нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше для долгосрочных интересов Швеции», — прокомментировал разрешение на протест с сожжением Корана премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.