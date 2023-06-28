Полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением Корана у мечети

Стокгольмская полиция дала разрешение на проведение демонстрации против Корана у одной из мечетей города. Об этом пишет Reuters.
Организаторы протеста предупреждали, что собираются разорвать и сжечь священную книгу мусульман. Акцию они приурочили к исламскому празднику Курбан-байрам, который в этом году отмечается с 27 на 28 июня.
Правоохранители Стокгольма объяснили свое решение тем, что запрет на протест нарушит конституционное право на свободу слова. И это важнее, чем предполагаемые внешнеполитические последствия для Швеции.
Как отмечает Reuters, страна ожидает одобрения заявки на вступление в НАТО. Для этого Швеции необходимо согласие всех государств — членов альянса, в том числе Турции, население которой преимущественно исповедует ислам.
«Это законно, но неуместно. Я считаю, что мы живем в то время, когда нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше для долгосрочных интересов Швеции», — прокомментировал разрешение на протест с сожжением Корана премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по поводу ее заявки на вступление в НАТО. Поводом стала акция лидера датской ультраправой политической партии Расмуса Палудана, в рамках которой он сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Еще в момент подачи заявки со стороны Швеции Анкара выступила против ее одобрения. Турецкие власти обвинили страну в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые считают террористическими.