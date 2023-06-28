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Пропавший в январе актер Джулиан Сэндз погиб в горах в Калифорнии

Виктория Шанина
Сегодня в 12:20

В горах в Южной Калифорнии нашли останки британского актера Джулиана Сэндза, без вести пропавшего в середине января. Об этом пишет CNN.

Причина смерти Сэндза устанавливается. Возможно, ей стали сложные погодные условия, из‑за которых неоднократно приостанавливались поиски актера.

Актер исчез после того, как отправился в поход 13 января. Поисково-спасательные бригады команды искали Сэндза на популярной для пеших прогулок и катания на лыжах горе Болди.

В поисках участвовали более 80 человек, включая добровольцев и спасателей. Кроме того, местность исследовали два вертолета и несколько квадрокоптера.

Джулиан Сэндз родился в 1958 году в небольшом городе Отли. Его актерская карьера началась в 1982 году с ролей второго плана, а последние фильмы с участием Сэндза выходят в этом году.

Наибольшую известность Сэндзу принесла главная роль в фильме ужасов «Чернокнижник» 1989 года. Он также снимался в таких сериалах, как «Банши» и «Готэм».

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Джулиан Сэндз
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