Пропавший в январе актер Джулиан Сэндз погиб в горах в Калифорнии

В горах в Южной Калифорнии нашли останки британского актера Джулиана Сэндза, без вести пропавшего в середине января. Об этом пишет CNN.
Причина смерти Сэндза устанавливается. Возможно, ей стали сложные погодные условия, из‑за которых неоднократно приостанавливались поиски актера.
Актер исчез после того, как отправился в поход 13 января. Поисково-спасательные бригады команды искали Сэндза на популярной для пеших прогулок и катания на лыжах горе Болди.
В поисках участвовали более 80 человек, включая добровольцев и спасателей. Кроме того, местность исследовали два вертолета и несколько квадрокоптера.
Джулиан Сэндз родился в 1958 году в небольшом городе Отли. Его актерская карьера началась в 1982 году с ролей второго плана, а последние фильмы с участием Сэндза выходят в этом году.
Наибольшую известность Сэндзу принесла главная роль в фильме ужасов «Чернокнижник» 1989 года. Он также снимался в таких сериалах, как «Банши» и «Готэм».