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Актер Джулиан Сэндз пропал в горах Калифорнии

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:35

Британский актер Джулиан Сэндз объявлен пропавшим без вести в горах Калифорнии. Об этом сообщает CNN.

Актер исчез после того, как отправился в поход 13 января. Поисково-спасательные бригады команды искали Сэндза на популярной для пеших прогулок и катания на лыжах горе Болди. Однако из‑за сильной непогоды и лавинной угрозы поисковые работы пришлось приостановить.

Полиция продолжает поиски актера с помощью беспилотников. Другие ресурсы ограничены из‑за непогоды.

Недавно управление шерифа предупредило любителей пеших прогулок, что посещение горы Болди опасно из‑за сильного ветра и льда. За последние четыре недели поисково-спасательные команды провели 14 операций по спасению на горе и в ее окрестностях.

Наибольшую известность Джулиану Сэндзу принесла главная роль в фильме ужасов «Чернокнижник» 1989 года. Он также снимался в таких сериалах, как «Банши» и «Готэм».

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