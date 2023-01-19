Актер Джулиан Сэндз пропал в горах Калифорнии

Британский актер Джулиан Сэндз объявлен пропавшим без вести в горах Калифорнии. Об этом сообщает CNN.
Актер исчез после того, как отправился в поход 13 января. Поисково-спасательные бригады команды искали Сэндза на популярной для пеших прогулок и катания на лыжах горе Болди. Однако из‑за сильной непогоды и лавинной угрозы поисковые работы пришлось приостановить.
Полиция продолжает поиски актера с помощью беспилотников. Другие ресурсы ограничены из‑за непогоды.
Недавно управление шерифа предупредило любителей пеших прогулок, что посещение горы Болди опасно из‑за сильного ветра и льда. За последние четыре недели поисково-спасательные команды провели 14 операций по спасению на горе и в ее окрестностях.
Наибольшую известность Джулиану Сэндзу принесла главная роль в фильме ужасов «Чернокнижник» 1989 года. Он также снимался в таких сериалах, как «Банши» и «Готэм».