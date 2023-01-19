Актер Джулиан Сэндз пропал в горах Калифорнии

Актер исчез после того, как отправился в поход 13 января. Поисково-спасательные бригады команды искали Сэндза на популярной для пеших прогулок и катания на лыжах горе Болди. Однако из‑за сильной непогоды и лавинной угрозы поисковые работы пришлось приостановить.