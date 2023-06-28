Смотрим первый трейлер фильма по игре Five Nights at Freddy’s

Кинокомпания Universal Pictures поделилась первым полноценным трейлером киноадаптации хоррор-игры Five Nights At Freddy’s. Фильм выйдет на стриминговой платформе Peacock 27 октября.
В отличие от тизера, который вышел в мае, в ролике детальнее показываются декорации уже известной нам пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. В заведение только-только устроился новый охранник Майк, который и станет главным героем хоррора.
«Фильме расскажет о беспокойном охраннике, который начинает работать в пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением его первой ночи на работе, он понимает, что ночная смена в Freddy’s будет не так уж и проста», говорится в описании ролика.
Режиссером фильма выступила Эмма Тамми («Закон и порядок»). В ролях: Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон, Элизабет Лэил, Кэт Коннер Стерлинг, Кевин Фостер, Джессика Блэкмор и другие.
Five Nights at Freddy’s — это целая франшиза видеоигр от разработчика Скотта Коутона, которая посвящена выдуманной пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. Первая игра серии вышла в 2014 году, а всего существует семь частей. Кроме того, на фоне популярности франшизы по ее мотивам было выпущено 22 книги.
В первых двух частях серии главный герой становится ночным охранником пиццерии, в третьей — аттракциона ужасов. Роли игрока постоянно меняются, но одно остается неизменным — необходимо сражаться с аниматрониками и не убить персонажа.