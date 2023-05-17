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Вышел первый тизер адаптации хоррор-игры Five Nights at Freddy’s

Виктория Шанина
Сегодня в 10:51

Стриминговая платформа Peacock опубликовала первый тизер киноадаптации хоррор-игры Five Nights at Freddy’s. Премьера фильма запланирована на 27 октября.

Начинается ролик (как часто бывает с фильмами ужасов) вполне безобидно. Дети резвятся в бассейнах с цветными шариками, играют в автоматы и настольный футбол. Но уже спустя десять секунд в кадре появляется уже известный нам пугающий плюшевый медведь. Очевидно, с этого момента веселье начинает угасать.

Five Nights at Freddy’s — это целая франшиза видеоигр от разработчика Скотта Коутона, которая посвящена выдуманной пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. Первая игра серии вышла в 2014 году, а всего существует семь частей. Кроме того, на фоне популярности франшизы по ее мотивам было выпущено 22 книги.

В первых двух частях серии главный герой становится ночным охранником пиццерии, в третьей — аттракциона ужасов. Роли игрока постоянно меняются, но одно остается неизменным — необходимо сражаться с аниматрониками и не убить персонажа.

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