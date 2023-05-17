Вышел первый тизер адаптации хоррор-игры Five Nights at Freddy’s

Начинается ролик (как часто бывает с фильмами ужасов) вполне безобидно. Дети резвятся в бассейнах с цветными шариками, играют в автоматы и настольный футбол. Но уже спустя десять секунд в кадре появляется уже известный нам пугающий плюшевый медведь. Очевидно, с этого момента веселье начинает угасать.