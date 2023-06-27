Стормзи оглядывается на свою десятилетнюю карьеру в клипе «Longevity Flow»

Сам Стормзи сказал, что сейчас находится на творческом подъеме: «Это стабильность, которую вы можете получить только со зрелостью. Ты теряешь всю нервную дрожь и тревогу; стряхиваешь это, потому что ты теперь взрослый мужчина, который чувствует себя в своей шкуре».