Стормзи оглядывается на свою десятилетнюю карьеру в клипе «Longevity Flow»

Британский рэпер Стормзи выпустил видео на трек «Longevity Flow», где он размышляет о своей десятилетней карьере.
Клип, снятый в разных локациях Лондона, показывает артиста, живущего своей лучшей жизнью. В кадре появляются актер Том Круз, автогонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон и хип-хоп-исполнитель Дэйв.
За бит для трека отвечает продюсер GX. «Это медленный, туманный трек, построенный из угрюмых скрипок, отрывистых басовых партий и хаотично запрограммированных ударных», — характеризует его Stereogum.
Сам Стормзи сказал, что сейчас находится на творческом подъеме: «Это стабильность, которую вы можете получить только со зрелостью. Ты теряешь всю нервную дрожь и тревогу; стряхиваешь это, потому что ты теперь взрослый мужчина, который чувствует себя в своей шкуре».
В ноябре прошлого года Стормзи выпустил свой третий лонгплей. По звучанию он более спокойный и мелодичный, чем прежние работы рэпера. В релизе много элементов госпела, с которыми музыкант баловался раньше. Сам Стормзи описал пластинку как «интимное любовное письмо к музыке».