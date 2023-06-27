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Стормзи оглядывается на свою десятилетнюю карьеру в клипе «Longevity Flow»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:38

Британский рэпер Стормзи выпустил видео на трек «Longevity Flow», где он размышляет о своей десятилетней карьере.

Клип, снятый в разных локациях Лондона, показывает артиста, живущего своей лучшей жизнью. В кадре появляются актер Том Круз, автогонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон и хип-хоп-исполнитель Дэйв.

За бит для трека отвечает продюсер GX. «Это медленный, туманный трек, построенный из угрюмых скрипок, отрывистых басовых партий и хаотично запрограммированных ударных», — характеризует его Stereogum.

Сам Стормзи сказал, что сейчас находится на творческом подъеме: «Это стабильность, которую вы можете получить только со зрелостью. Ты теряешь всю нервную дрожь и тревогу; стряхиваешь это, потому что ты теперь взрослый мужчина, который чувствует себя в своей шкуре».

В ноябре прошлого года Стормзи выпустил свой третий лонгплей. По звучанию он более спокойный и мелодичный, чем прежние работы рэпера. В релизе много элементов госпела, с которыми музыкант баловался раньше. Сам Стормзи описал пластинку как «интимное любовное письмо к музыке».

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Том КрузЛьюис Хэмилтон
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