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Новинки Стормзи и Pharaoh, архивы Боуи и The Cure: главные релизы пятницы
Семён Гудошников
Сегодня в 16:55

В ночь на пятницу релизы выходят пачками, а мы выбираем для вас самые интересные.

Pharaoh

«Philarmonia»

Первый за полтора года альбом Pharaoh. В нем хип-хоп-артист старается откровенно поговорить со слушателем. Представители музыканта указывают на изменения в звучании (гитары, струнные, более мягкие биты) и в образе музыканта, которому теперь свойственны светлая грусть и внезапная нежность. «Кто‑то дорос, кто‑то не дорос, кто‑то дорастет, а кто‑то никогда и не попытается», — комментировал музыкант.

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Stormzy

«This Is What I Mean»

Третий лонгплей от британского хип-хоп-артиста, и тоже чувственный и откровенный. Материал писался на небольшом острове на реке Блэкуотер в Восточной Англии. По звучанию он более спокойный и мелодичный, чем прежние работы Стормзи. В релизе много элементов госпела, с которыми музыкант баловался раньше. Сам артист описывает пластинку как «интимное любовное письмо к музыке».

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Mylène Farmer

«L’Emprise»

12 новых и 2 фортепианные версии старых песен Милен Фармер. Это третья ее пластинка, записанная без Лорана Бутонны, который 26 лет был соавтором артистки. Название альбома (в переводе с французского «влияние») навеяно темой токсичных отношений. В записи помогли Моби, британская трип-хоп-группа Archive, французские поп-рокеры AaRON и один из участников электропоп-проекта Yelle Танги Дестабль.

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Джарахов, Sqwoz Bab

«2 Boyz No Cap»

Дуэт комедийных рэперов Эльдара Джарахова и Sqwoz Bab выпустил совместку, над которой работал два года. За это время, по словам Sqwoz Bab, они «смогли три раза поменять концепт, три раза изменить название и вообще достаточно глубоко подойти к отбору материала». На фитах — Даня Милохин, Клава Кока и «Красное дерево».

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Rammstein

«Adieu»

Захватывающий и мрачный клип Rammstein, можно сказать, 9-минутный фильм, срежиссированный Спектером Берлином. Ролик снят на песню «Adieu», которая завершает недавний альбом немцев.

«Мумий Тролль» & Hehehe

«Корюшка»

Новый сингл от группы Ильи Лагутенко и молодых дальневосточных инди-рокеров Hehehe. Музыканты хотели передать зябкое ощущение надвигающейся зимы. «Зима близко. Лед становится тверже. Неужели твое сердце уже замерзло навсегда? Корюшка найдет свой путь, а ты?» — спрашивает фронтмен «Мумий Тролля».

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David Bowie

«Divine Symmetry»

Демоверсии, радиосессии и записи живых выступлений Боуи, созданные незадолго перед «Hunky Dory» — альбомом 1972 года, который прославил музыканта и сформировал на десятилетие его узнаваемый стиль. Эти без малого 72 трека (большинство ранее никогда не публиковавшиеся) в материальном виде издаются в виде четырехдискового бокс-сета с подзаголовком «Путешествие в Hunky Dory».

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The Cure

«Wish (30th Anniversary Edition)»

Переиздание альбома The Cure «Wish» 1992 года к его 30-летию. Бонусом — 24 ранее не издававшихся трека: от раритетов и демо до альтернативных миксов. Ремастеринг проведен фронтменом группы Робертом Смитом и Майлзом Шоуэллом в легендарной студии Abbey Road.

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