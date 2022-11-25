Новинки Стормзи и Pharaoh, архивы Боуи и The Cure: главные релизы пятницы

Третий лонгплей от британского хип-хоп-артиста, и тоже чувственный и откровенный. Материал писался на небольшом острове на реке Блэкуотер в Восточной Англии. По звучанию он более спокойный и мелодичный, чем прежние работы Стормзи. В релизе много элементов госпела, с которыми музыкант баловался раньше. Сам артист описывает пластинку как «интимное любовное письмо к музыке».