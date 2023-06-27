Ishome даст опен-эйр-концерт в Москве

Площадка «VK Музыка Summer Stage» открылась в этом мае на юго-востоке Москвы, в районе метро «Дубровка» и Шарикоподшипниковской улицы. Кроме Ishome этим летом на ней выступят «Хлеб», Хаски, «Буерак» и многие другие. Полную программу концертов и билеты на ивенты можно найти на «Афише».