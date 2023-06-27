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Ishome даст опен-эйр-концерт в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 21:00

16 июля на площадке «VK Музыка Summer Stage» выступит электронный продюсер и музыкант Ishome. Билеты продаются на «Афише».

Мирабелла Карьянова (настоящее имя артистки) — одна из главных героинь русской электроники. Под псевдонимом Ishome она выпускает музыку, представляющую собой микс синтетических звуков, обволакивающих эмбиент-текстур и меланхоличных мелодий.

Дебютный альбом Миры «Confession», вышедший в 2013-м, «Афиша Daily» включила в список лучших пластинок года. Среди поклонников Ishome Нина Кравиц и Игорь Вдовин (один из создателей первого состава «Ленинграда»), а ее трек «Ken Tavr» стал неофициальным гимном «Казантипа».

Площадка «VK Музыка Summer Stage» открылась в этом мае на юго-востоке Москвы, в районе метро «Дубровка» и Шарикоподшипниковской улицы. Кроме Ishome этим летом на ней выступят «Хлеб», Хаски, «Буерак» и многие другие. Полную программу концертов и билеты на ивенты можно найти на «Афише».

Подробности по теме
«Я не знаю, что такое рейв. Я его не застала»: познакомьтесь с Ishome (она же — Shadowax)
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Нина КравицИгорь Вдовин
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