Ishome даст опен-эйр-концерт в Москве

16 июля на площадке «VK Музыка Summer Stage» выступит электронный продюсер и музыкант Ishome. Билеты продаются на «Афише».
Мирабелла Карьянова (настоящее имя артистки) — одна из главных героинь русской электроники. Под псевдонимом Ishome она выпускает музыку, представляющую собой микс синтетических звуков, обволакивающих эмбиент-текстур и меланхоличных мелодий.
Дебютный альбом Миры «Confession», вышедший в 2013-м, «Афиша Daily» включила в список лучших пластинок года. Среди поклонников Ishome Нина Кравиц и Игорь Вдовин (один из создателей первого состава «Ленинграда»), а ее трек «Ken Tavr» стал неофициальным гимном «Казантипа».
Площадка «VK Музыка Summer Stage» открылась в этом мае на юго-востоке Москвы, в районе метро «Дубровка» и Шарикоподшипниковской улицы. Кроме Ishome этим летом на ней выступят «Хлеб», Хаски, «Буерак» и многие другие. Полную программу концертов и билеты на ивенты можно найти на «Афише».