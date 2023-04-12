В Москве откроется концертная площадка Summer Stage. На ней выступят Markul, Loc-Dog и другие

На протяжении всего летнего сезона на Summer Stage будут выступать популярные артисты. Одним из первых на сцену выйдет инди-поп-коллектив «Свидание». 26 мая он исполнит свои нежные хиты и песни из ноябрьского мини-альбома «Ангела ко сну».