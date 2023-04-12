В Москве откроется концертная площадка Summer Stage. На ней выступят Markul, Loc-Dog и другие

На юго-востоке Москвы, в районе метро «Дубровка» и улицы Шарикоподшипниковская, откроется концертная площадка под открытым небом Summer Stage. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.
На протяжении всего летнего сезона на Summer Stage будут выступать популярные артисты. Одним из первых на сцену выйдет инди-поп-коллектив «Свидание». 26 мая он исполнит свои нежные хиты и песни из ноябрьского мини-альбома «Ангела ко сну».
2 июня на сцену выйдет хип-хоп-музыкант Andro, а на следующий день эстафету продолжит рэпер Markul. Он представит на фестивале «VK Музыка Summer Stage» печальные рэп-баллады в духе «Zima Blue» и «Серпантин», а также летние поп-хиты.
4 июня гостей Summer Stage ждет концерт Polnalyubvi, а следующий уик-энд, с 9 по 11 июня, подарит встречи с Loc-Dog, «Моральным кодексом» и Сюзанной. Loc-Dog предлагает слушателям остановить беспрерывный поток информации, замедлиться и вместе спеть любимые треки на площадке на Шарикоподшипниковской.
Сюзанна же обещает показать новый танцевальный перформанс, посвященный игре подсознания, световое шоу и музыкальные эксперименты. На сцене фестиваля она представит эксклюзивный материал из альбома, который выйдет осенью.
Также Summer Stage объединит проекты «Буерак», Saluki и Captown, Ishome и «Танцы минус». Полную программу концертов, а также билеты на выступления можно найти на сайте «Афиши».