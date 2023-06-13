Десятки предметов по карманам: как тиктокеры экономят на багаже, купив обычный рыболовный жилет

Многочисленные отделения оказались очень вместительны: например, тиктокерка @cheapholidayexpert, которая специализируется на советах, как сделать путешествия бюджетнее, показала, что ей удалось поместить в жилет. В ролике, который набрал более 1,8 млн просмотров, она по очереди достает из карманов спортивную форму, паспорта, портативную колонку, колоду игральных карт, пауэрбанк, эйрподсы, кошелек, нижнее белье и дезодорант. А в отделение на спине легко вмещается ноутбук. Девушка даже не планировала прятать это все от сотрудников авиакомпании — она надела жилет поверх всей одежды. «Это же карманы, а они разрешены. Верно?» — говорит она перед камерой. А дальше показывает, как проходит на посадку без дополнительных вопросов со стороны работников аэропорта.