Десятки предметов по карманам: как тиктокеры экономят на багаже, купив обычный рыболовный жилет

Страх многих путешественников — на стойке регистрации вдруг узнать, что багаж превышает норму допустимого веса или что ручная кладь выходит за указанные габариты. Чтобы не переплачивать за перевес, тиктокеры придумали, что делать с «лишними» вещами. Теперь они проносят их в карманах. И так как в стандартные карманы брюк или худи поместится минимальное количество предметов, выбор пал на рыболовные жилеты, «негласным амбассадором» которых давно стал Анатолий Вассерман.
Многочисленные отделения оказались очень вместительны: например, тиктокерка @cheapholidayexpert, которая специализируется на советах, как сделать путешествия бюджетнее, показала, что ей удалось поместить в жилет. В ролике, который набрал более 1,8 млн просмотров, она по очереди достает из карманов спортивную форму, паспорта, портативную колонку, колоду игральных карт, пауэрбанк, эйрподсы, кошелек, нижнее белье и дезодорант. А в отделение на спине легко вмещается ноутбук. Девушка даже не планировала прятать это все от сотрудников авиакомпании — она надела жилет поверх всей одежды. «Это же карманы, а они разрешены. Верно?» — говорит она перед камерой. А дальше показывает, как проходит на посадку без дополнительных вопросов со стороны работников аэропорта.
Другие тиктокеры тоже приобретают подобные жилеты. «Это лучший туристический лайфхак, который я когда‑либо находила», — говорит пользовательница @witch.crafty в своем апрельском ролике.
«А если еще и штаны карго надеть? Жизнь меняется», — пишут пользователи соцсети, которые, вероятно, взяли эту хитрость себе на заметку. В комментариях @cheapholidayexpert ответила, что ей даже не пришлось проводить весь полет в набитом жилете — она повесила его над головой рядом с курткой.
Несмотря на то, что сразу несколько тиктокеров поделились тем, что им удалось попасть в подобных жилетах на борт самолета, нет гарантий, что лайфхак сработает в ста процентах случаев.