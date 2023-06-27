Танцевальная чума и мускатные войны: в сети обсуждают невероятные (но реальные) исторические события

«Комета Галлея появилась в небе, когда в 1835 году родился Марк Твен. Комета двигалась по орбите семьдесят пять лет, и, когда она в очередной раз приближалась к Земле, Твен [в автобиографии в 1909 году] сказал : „Я пришел с кометой Галлея и рассчитываю уйти с ней“. Конечно, он умер 21 апреля 1910 года, через день после того, как комета совершила свой очередной пролет в пределах видимости Земли» — SuvenPan.