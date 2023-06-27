Танцевальная чума и мускатные войны: в сети обсуждают невероятные (но реальные) исторические события

Пользователь Reddit под ником u/ThrowAwayMyLife2341 поинтересовался у других юзеров, в какие события в истории человечества чрезвычайно трудно поверить, но они действительно произошли. За три дня тред собрал более 6700 комментариев.
«Афиша Daily» отобрала девять самых интересных исторических фактов от пользователей, но перед этим тщательно их проверила. Поэтому уверенно можем сказать: да, было.
«Комета Галлея появилась в небе, когда в 1835 году родился Марк Твен. Комета двигалась по орбите семьдесят пять лет, и, когда она в очередной раз приближалась к Земле, Твен [в автобиографии в 1909 году] сказал : „Я пришел с кометой Галлея и рассчитываю уйти с ней“. Конечно, он умер 21 апреля 1910 года, через день после того, как комета совершила свой очередной пролет в пределах видимости Земли» — SuvenPan.
«Мой коллега летел на Гавайи, где оторвало всю верхнюю часть самолета… остаток пути они пролетели без потолка… приземлились, и все вышли [погибла только старшая стюардесса Лэнсинг, так как в момент срыва части фюзеляжа она находилась посередине самолета, и потоком воздуха ее выбросило наружу]» — SkydivingSquid.
«В 1908 году Россия опоздала на Олимпиаду на 12 дней, потому что мир перевел календари [на григорианский], а они нет [на тот момент Российская империя пользовалась юлианским календарем]» — drailCA.
«Битва при Булл-Ран, одно из первых сражений Гражданской войны в США, произошла на ферме Уилмера Маклина в Северной Вирджинии. Не желая жить в окружении войны, Маклин и его семья переехали в Аппоматтокс, штат Вирджиния. Битва при Аппоматтоксе была последним значительным сражением между войсками Союза и Конфедерации. Конфедераты подписали приказ о капитуляции в гостиной Уилмера. Говорят, что Гражданская война началась на ферме Уилмера, а закончилась в его гостиной» — csudebate.
«Николас Алкемейд упал с высоты 18 000 футов [5490 метров] без парашюта с горящего самолета в 1944 году и не получил серьезных травм» — hazps.
«В 2014 году папа Франциск выпустил в Ватикане голубей, чтобы символизировать свои надежды на мир во всем мире. Как только голуби начали летать, чайка и ворона напали на них на глазах у всех» — medievalistbooknerd.
«Мускатные войны. Голландцы и англичане трижды вступали в войну из‑за мускатного ореха, который в то время [XVII–XIX века], как известно, рос только на одном острове [Пулау Ран] в южной части Тихого океана» — missoularedhead.
«Была бы третья, причем ядерная, мировая война и, возможно, конец света, если бы Станислав Петров не отреагировал так, как он это сделал 25 сентября 1983 года. Короче говоря: он был единственным, кто поставил под сомнение показания российской системы предупреждения о ракетном нападении и отказался запускать ответные ядерные ракеты» — LW33.
«Во Франции люди умирали от танцевальной болезни. [В 1518 году в Страсбурге около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд. За это время многие из них скончались от сердечных приступов, инсультов или истощения. Вспышку прозвали танцевальной чумой — Прим. Ред.]» — DavinaCole.