Reddit решил взимать плату со сторонних сервисов за доступ к своим данным. Сабреддиты протестуют

«Честно говоря, я устал наблюдать за тем, как руководители [компаний] пытаются нарисовать картину, в которой каким‑то образом получение большего количества денег означает более качественные инновации и услуги. Просто скажите, что вам нужно больше денег, и вы здесь не для того, чтобы быть какой‑то благотворительной компанией, пытающейся сделать мир лучше», — объяснил свое недовольство пользователь с ником InternetArtisan.