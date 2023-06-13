Reddit решил взимать плату со сторонних сервисов за доступ к своим данным. Сабреддиты протестуют

На Reddit идет массовый протест, спровоцированный разработчиками. Платформа решила взимать плату за API (он нужен для доступа к сайту и его данным сторонним сервисам), а в результате заполучила проблемы с администраторами сабреддитов. «Афиша Daily» разбирается, чего хотят основатели и чем недовольны пользователи.
Почему Reddit решил измениться и при чем тут ИИ
С момента появления в 2005 году Reddit стал площадкой новостей, мемов и обсуждений самых разных вещей. С годами сообщества, называемые сабреддитами, стали насчитывать десятки миллионов активных пользователей.
В течение многих лет Reddit позволял сторонним сервисам и браузерам использовать свой контент. В результате появились приложения-«клоны» Reddit с нативными инструментами, а посты пользователей платформы попадались в результатах Google. Теперь огромное количество данных c Reddit используют еще и для обучения языковых моделей вроде GPT, и, по словам генерального директора Reddit Стива Хаффмана, компания ничего не получает от этого. Он считает, разработчикам инструментов с ИИ пришло время платить.
9 июня генеральный директор Хаффман заявил, что компания переосмыслила свою позицию по бесплатной раздаче «своего массива данных». Теперь Reddit будет взимать плату с разработчиков сторонних приложений за доступ к контенту, который пользователи размещали на платформе с течение многих лет. По словам Хаффмана, компания тратит «много миллионов долларов» в год, позволяя другим проектам получать доступ к своим данным.
Хаффман написал, что сейчас Reddit не приносит прибыли, в отличие от некоторых сервисов, которые многие используют вместо официального приложения. «Мы будем ориентироваться на прибыль, пока прибыль не появится», — пояснил он. Согласно его оценке, платный API обойдется разработчикам менее чем в 1 доллар в месяц за каждого пользователя на их сторонней платформе.
Нечто похожее сделал Twitter под руководством Илона Маска: компания начала брать со стартапов 5000 долларов в месяц за доступ к своему API. Это касается сторонних приложений Tweetbot, Twitterific, Talon и других альтернатив приложению соцсети.
Чем ответили сабреддиты
12 июня на Reddit случился крупный сбой, потому что тысячи сабреддитов отключились в знак протеста. «Значительное количество сабреддитов, перешедших в приватный режим, вызвали ожидаемые проблемы со стабильностью [платформы]», — прокомментировал представитель Reddit Тим Ратшмидт.
Более 7000 сабреддитов стали приватными или доступными только для чтения. Некоторые из них объявили забастовку с 12 по 14 июня, другие же — бессрочную. Часть из них ограничили доступ еще до объявленной даты, узнав об отказе Хаффмана идти на уступки несмотря на недовольство.
Пользователь Reddark_247 запустил на Twitch трансляцию, подсчитывающую бастующие сабреддиты. На момент написания материала их насчитывается уже свыше 8300. К протесту присоединились r/funny (более 40 млн подписчиков), r/Aww, r/Music, r/science и r/Pics (у каждого более 30 млн подписчиков), r/videos, r/sports, r/EarthPorn, r/LifeProTips и r/food (20 млн), а также r/Apple, r/Samsung, r/iPhone, r/MildlyInteresting, r/pcgaming, r/reactiongifs, r/china, r/PS5, r/france, r/publicfreakout, r/history, r/cats, r/skyrim, r/Minecraft и другие крупные сабреддиты.
«Честно говоря, я устал наблюдать за тем, как руководители [компаний] пытаются нарисовать картину, в которой каким‑то образом получение большего количества денег означает более качественные инновации и услуги. Просто скажите, что вам нужно больше денег, и вы здесь не для того, чтобы быть какой‑то благотворительной компанией, пытающейся сделать мир лучше», — объяснил свое недовольство пользователь с ником InternetArtisan.
Кто пострадает сильнее всех
В первую очередь — сторонние приложения, среди них Reddit Is Fun, Sync, Apollo и другие. Они появились раньше официального мобильного приложения Reddit, которое платформа запустила лишь в 2016 году, поэтому в них продолжают сидеть многие пользователи. Модераторы сообществ, в свою очередь, используют их ради нативных инструментов, которых в самом Reddit нет.
Reddit Is Fun и Sync уже объявили о временной приостановке работы 1 июля, когда API станет платным. Apollo же объявил о полном закрытии к 30 июня. Их бизнес-модели не рассчитаны на суммы, которые от них потребует Reddit.
За 1000 запросов к API Reddit просит 0,24 доллара. Для Apollo это значит, что в год придется платить около 20 млн. Тому же хостингу Imgur сервис платит 166 долларов за 50 млн запросов, а Reddit за то же количество нужно 12 тыс. долларов.
Под каток изменений попадут не все: Reddit сделает исключения для исследователей и ученых, а также создателей бесплатных ботов и расширений.