Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату предыдущего штрафа

Мировой суд Пресненского района города Москвы назначил Google штраф в двукратном размере от суммы предыдущего штрафа, который не был оплачен в установленный срок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
Дополнительно Google должен выплатить 4 млрд рублей. Закрыты ли все предыдущие взыскания с компании, не уточняется.
В мае глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что Google стал рекордсменом по сумме штрафов за нарушение российского законодательства среди интернет-ресурсов. В общей сложности компания задолжала властям РФ 30 млрд долларов, большая часть из которых уже взыскана приставами.
По словам Аристова, Google в России находится в стадии банкротства. «Все, что у них было в РФ, а было немало, — мы все забрали и отдали государству», — добавил он.
Помимо Google штрафы по административным делам за неудаление противоправной информации назначали Telegram, Facebook*, TikTok и другим платформам. Сумма назначенных судами штрафов этим иностранным компаниям превышает 200 млн рублей, подсчитал «Интерфакс».