Google стал рекордсменом по сумме всех штрафов в РФ

Google задолжал в РФ рекордные 30 млрд рублей штрафов среди интернет-ресурсов, которые компании выписали за нарушение местного законодательства. Значительная часть денег приставами взыскана, передает «Интерфакс» слова главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.
Воздействие приставов на компанию в настоящее время ограничено, так как Google находится в стадии банкротства, добавил Аристов. «Все, что у них было в РФ, а было немало, — мы все забрали и отдали государству», — добавил он.
Помимо Google штрафы по административным делам за неудаление противоправной информации назначали Telegram, Facebook*, TikTok и другим платформам. Сумма назначенных судами штрафов этим иностранным компаниям превышает 200 млн рублей, суммировал «Интерфакс».