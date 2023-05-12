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Google стал рекордсменом по сумме всех штрафов в РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:39

Google задолжал в РФ рекордные 30 млрд рублей штрафов среди интернет-ресурсов, которые компании выписали за нарушение местного законодательства. Значительная часть денег приставами взыскана, передает «Интерфакс» слова главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

Воздействие приставов на компанию в настоящее время ограничено, так как Google находится в стадии банкротства, добавил Аристов. «Все, что у них было в РФ, а было немало, — мы все забрали и отдали государству», — добавил он.

Помимо Google штрафы по административным делам за неудаление противоправной информации назначали Telegram, Facebook*, TikTok и другим платформам. Сумма назначенных судами штрафов этим иностранным компаниям превышает 200 млн рублей, суммировал «Интерфакс».

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GoogleФССП России
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Дмитрий Аристов
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