Microsoft выпустит розовые Xbox Series S и тематические геймпады в честь премьеры фильма «Барби»

Корпорация Microsoft выпустит суперлимитированную модель консоли Xbox Series S и лицевые панели для геймпадов, приуроченные к выходу фильма «Барби». Об этом говорится на официальном сайте Xbox.
Вместе с консолью Microsoft отдаст копию дома Барби DreamHouse, в нижний этаж которого вставляется Xbox Series S. Панелей для геймпадов будет пять видов, их компания раскрашивала, вдохновляясь нарядами Барби и Кена.
Купить розовую консоль в DreamHouse или лицевые панели для геймпадов невозможно. Microsoft запустит розыгрыш и отдаст их бесплатно — попытать удачу можно будет начиная с 10 июля, все подробности появятся в твиттер-аккаунте @Xbox и на сайте Microsoft Rewards.
В твиттере Xbox также сообщается, что выход фильма «Барби» поддержит Forza Horizon 5. В игре появятся розовый 1956 Chevrolet Corvette EV для Барби и серый 2022 GMC Hummer EV Pickup для Кена. Машины уже доступны для скачивания.
Премьера «Барби» запланирована на 21 июля 2023 года. Главную роль в фильме исполнила Марго Робби, а ее спутником Кеном стал Райан Гослинг.