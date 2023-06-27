Microsoft выпустит розовые Xbox Series S и тематические геймпады в честь премьеры фильма «Барби»

Купить розовую консоль в DreamHouse или лицевые панели для геймпадов невозможно. Microsoft запустит розыгрыш и отдаст их бесплатно — попытать удачу можно будет начиная с 10 июля, все подробности появятся в твиттер-аккаунте @Xbox и на сайте Microsoft Rewards.