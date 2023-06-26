Warner Bros. звала Кристиана Бейла на роль Бэтмена для «Флеша», но тот отказался

Warner Bros. несколько месяцев просила Кристиана Бейла вернуться к роли Брюса Уэйна из трилогии «Темный рыцарь» для «Флэша», рассказал режиссер и фанат комиксов Кевин Смит. Актер отказал.
Бейл до этого говорил, что может вновь сыграть Бэтмена только в фильме Кристофера Нолана. По словам актера, у него с режиссером был уговор: только три фильма о супергерое — и не больше.
В 2019 году Бейл рассказал, что Нолан никогда не строил долгосрочных планов на Темного рыцаря и даже отказался от четвертого фильма. Тогда же сотрудничество с актером тоже закончилось.
«Если Крис Нолан когда‑нибудь решит, что у него есть еще одна история, которой он может поделиться, и позвал бы меня принять в ней участи, я бы согласился», — сказал тогда Бейл.