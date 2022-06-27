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Кристиан Бейл готов вернутся к роли Бэтмена, если его позовет Кристофер Нолан

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:13

Кристиан Бейл вернется к Бэтмену только в том случае, если об этом попросит Кристофер Нолан. Актер сказал журналистам Screen Rant, что пока что никто всерьез не предлагал ему вновь сыграть супергероя.

«Если Крис Нолан когда‑нибудь решит, что у него есть еще одна история, которой он может поделиться, и позвал бы меня принять в ней участи, я бы согласился», — сказал Бейл. По словам актера, у него с режиссером был уговор: только три фильма о Бэтмене — и не больше.

Screen Rant отмечает, что в настоящее время уже вряд ли возможно возвращение Бейла в супергероику DC — как минимум потому, что Warner Bros. сосредоточена на работах, созданных Заком Снайдером, а не Ноланом. В то же время студия занимается разработкой мультивселенной, в которой нашлось место Бэтмену в исполнении Майкла Китона.

В 2019 году Бейл рассказал, что Нолан никогда не строил долгосрочных планов на Темного рыцаря и даже отказался от четвертого фильма. Тогда же сотрудничество с актером тоже закончилось.

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