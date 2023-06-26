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Том Холланд заявил, что знает о разгромных рецензиях на сериал «Переполненная комната»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:16

Том Холланд рассказал, что знает об отрицательных отзывах на сериал «Переполненная комната». Об этом сообщает Deadline.

На момент написания заметки рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет 31% на основе 45 рецензий. Тем временем оценка аудитории — 89%.

«Не секрет, что мое шоу „Переполненная комната“ получило ужасные отзывы», — сказал Холланд и пошутил, что он спокойно относится к жесткой критике, поскольку он болеет за футбольный клуб «Тоттенхэм», который «никогда ничего не выигрывал», из‑за чего «поддерживать их невероятно сложно».

По словам актера, посыл сериала заключается в том, что обращение за помощью должно быть чем‑то, что мы как общество должны восхвалять. «Это акт храбрости», — добавил он.

8 июня стало известно, что Холланд возьмет годичный перерыв в актерской деятельности после выхода сериала. «Мне не чужда тяжелая работа, я всегда жил с мыслью, что тяжелая работа — это хорошая работа. Я действительно наслаждался этим, но, опять же, шоу сломило меня», — говорил актер.

Первый сезон «Переполненной комнаты» рассказывает о Дэнни Салливане — мужчине со множественными расстройствами личности, а также о враче Рие, которая пытается ему помочь. Следующие сезоны шоу будут посвящены другим людям с необычными психическими заболеваниями. Главные роли в сериале исполнили Том Холланд и Аманда Сейфрид.

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