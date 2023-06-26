Том Холланд заявил, что знает о разгромных рецензиях на сериал «Переполненная комната»

8 июня стало известно, что Холланд возьмет годичный перерыв в актерской деятельности после выхода сериала. «Мне не чужда тяжелая работа, я всегда жил с мыслью, что тяжелая работа — это хорошая работа. Я действительно наслаждался этим, но, опять же, шоу сломило меня», — говорил актер.