Том Холланд заявил, что знает о разгромных рецензиях на сериал «Переполненная комната»

Том Холланд рассказал, что знает об отрицательных отзывах на сериал «Переполненная комната». Об этом сообщает Deadline.
На момент написания заметки рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет 31% на основе 45 рецензий. Тем временем оценка аудитории — 89%.
«Не секрет, что мое шоу „Переполненная комната“ получило ужасные отзывы», — сказал Холланд и пошутил, что он спокойно относится к жесткой критике, поскольку он болеет за футбольный клуб «Тоттенхэм», который «никогда ничего не выигрывал», из‑за чего «поддерживать их невероятно сложно».
По словам актера, посыл сериала заключается в том, что обращение за помощью должно быть чем‑то, что мы как общество должны восхвалять. «Это акт храбрости», — добавил он.
8 июня стало известно, что Холланд возьмет годичный перерыв в актерской деятельности после выхода сериала. «Мне не чужда тяжелая работа, я всегда жил с мыслью, что тяжелая работа — это хорошая работа. Я действительно наслаждался этим, но, опять же, шоу сломило меня», — говорил актер.
Первый сезон «Переполненной комнаты» рассказывает о Дэнни Салливане — мужчине со множественными расстройствами личности, а также о враче Рие, которая пытается ему помочь. Следующие сезоны шоу будут посвящены другим людям с необычными психическими заболеваниями. Главные роли в сериале исполнили Том Холланд и Аманда Сейфрид.