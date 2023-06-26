«Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп стал самым обсуждаемым сериалом в интернете

Драма «Идол» от HBO с участием Абеля Тесфайе (певец The Weeknd) и Лили-Роуз Депп стала самым обсуждаемым сериалом в интернете по версии Television Stats. Об этом свидетельствуют данные из карточки ленты на портале.
Шоу рассказывает о молодой поп-певице (Депп), которая отменяет собственный тур из‑за нервного срыва и решает пойти во все тяжкие. В этот момент девушка знакомится с владельцем ночного клуба (Тесфайе) с темным прошлым, который, помимо прочего, оказывается лидером тайного культа.
Релиз сериала на HBO состоялся 4 июня. И хотя проект был довольно ожидаемым (в основном благодаря исполнителям главных ролей), критики и обычные пользователи отзываются о нем не очень тепло.
Портал Metacritic проанализировал 23 профессиональные рецензии на «Идола» и поставил ему среднюю оценку 27 баллов из 100. Юзеры оценили сериал на 2 из 5.
На Rotten Tomatoes «Идол» получил рейтинг 17%. Это самая низкая оценка на портале среди всех сериалов HBO.
Судя по всему, причиной бурного обсуждения «Идола» в соцсетях и его попадания в топ Television Stats среди самых обсуждаемых сериалов стали не совпавшие ожидания зрителей с тем шоу, которое получилось.