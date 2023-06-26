Вышли сник-пик и тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

«Меня зовут Дэрил Диксон. Я из места под названием Содружество. Это в Америке. Я отправился кое‑что искать. Нашел же я только одни неприятности. Если я не вернусь, я хочу, чтобы они знали, что я пытался. Черт возьми, я все еще пытаюсь», — говорит главный герой по рации в двух роликах.