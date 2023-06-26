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Вышли сник-пик и тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

В сети появились сник-пик и тизер спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Дэрил Диксон». Премьера сериала состоится этой осенью.

«Меня зовут Дэрил Диксон. Я из места под названием Содружество. Это в Америке. Я отправился кое‑что искать. Нашел же я только одни неприятности. Если я не вернусь, я хочу, чтобы они знали, что я пытался. Черт возьми, я все еще пытаюсь», — говорит главный герой по рации в двух роликах.

Подробности сюжета предстоящего сериала не раскрываются. Предполагается, что Дэрил окажется во Франции, куда он загадочным образом попадет после событий основного сериала. В проекте снимаются Норман Ридус, Мелисса МакБрайд, Клеманс Поэзи, Адам Нагаитис, Анн Шаррье и Эрик Эбуане.

Финал одиннадцатого и последнего сезона «Ходячих мертвецов» вышел в эфир в ноябре 2022 года. Весной 2023-го завершился проект «Бойтесь ходячих мертвецов».

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