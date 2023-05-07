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Warner Bros. Discovery терпит убытки из‑за реструктуризации и долгов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:29

Кинокомпания Warner Bros. Discovery (WBD) отчиталась об убытках в размере 1,81 млн долларов по итогам первого квартала 2023 года. Данные приводит Variety.

Как отмечает издание, это колоссальная сумма. Для сравнения, в аналогичном периоде 2022 года прибыль составила 456 млн долларов — это почти вдвое меньше, чем текущий убыток.

Компания объясняет такой большой убыток слиянием Warner Media и Discovery. Реструктуризация компании потребовала дополнительных затрат в размере 95 млн долларов.

Кроме того, студии пришлось финансировать долг нового холдинга. После образования WBD на счету компании появился кредит в размере 836 млн долларов.

«Прошло больше года с тех пор, как Warner Bros Discovery завершила слияние, и похоже, что генеральный директор Дэвид Заслав все еще выясняет, как лучше всего развивать эту объединенную компанию. Учитывая ежегодное падение выручки во всех бизнес-сегментах и переход к общему чистому убытку медиакорпораций, становится ясно, что предстоит еще много работы, чтобы поставить компанию на прочный фундамент», — отмечает аналитик Third Bridge Джейми Ламли.

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