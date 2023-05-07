Warner Bros. Discovery терпит убытки из‑за реструктуризации и долгов

«Прошло больше года с тех пор, как Warner Bros Discovery завершила слияние, и похоже, что генеральный директор Дэвид Заслав все еще выясняет, как лучше всего развивать эту объединенную компанию. Учитывая ежегодное падение выручки во всех бизнес-сегментах и переход к общему чистому убытку медиакорпораций, становится ясно, что предстоит еще много работы, чтобы поставить компанию на прочный фундамент», — отмечает аналитик Third Bridge Джейми Ламли.