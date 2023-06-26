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Дрейк анонсировал альбом «For All the Dogs». Он будет сопровождать книгу стихов рэпера

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:16

Дрейк объявил о работе над новым альбомом «For All the Dogs», который будет сопровождать первую книгу стихов. Его премьера состоится летом, точная дата пока неизвестна.

Анонс альбома Дрейк спрятал в газетной рекламе в рамках продвижения книги. Он опубликовал QR-код, который ведет на сайт с объявлением: «Я сделал альбом для книги. Они говорят, что скучают по старому Дрейку, девочка, не соблазняй меня».

Впервые о выпуске поэтического сборника рэпер заговорил в 2022 году. После этого он ни разу не упоминал о нем до 24 июня — в этот день Дрейк заявил, что издание «Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness» уже готово к выходу.

Рэпер написал книгу совместно с Кензой Самир. Сам Дрейк указан в авторах под своим паспортным именем Обри Грэм (полное имя рэпера Обри Дрейк Грэм).

Ранее в сети завирусился фейковый трек Дрейка и The Weeknd, сгенерированный нейросетью. Композиция называется «Heart on My Sleeve» и посвящена бывшей девушке The Weeknd, певице Селене Гомес. Сперва под ритмичный ритм и басы зачитывает Дрейк, затем вступает The Weeknd.

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