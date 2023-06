Дрейк анонсировал альбом «For All the Dogs». Он будет сопровождать книгу стихов рэпера

Ранее в сети завирусился фейковый трек Дрейка и The Weeknd, сгенерированный нейросетью. Композиция называется «Heart on My Sleeve» и посвящена бывшей девушке The Weeknd, певице Селене Гомес. Сперва под ритмичный ритм и басы зачитывает Дрейк, затем вступает The Weeknd.