Дрейк анонсировал альбом «For All the Dogs». Он будет сопровождать книгу стихов рэпера

Дрейк объявил о работе над новым альбомом «For All the Dogs», который будет сопровождать первую книгу стихов. Его премьера состоится летом, точная дата пока неизвестна.
Анонс альбома Дрейк спрятал в газетной рекламе в рамках продвижения книги. Он опубликовал QR-код, который ведет на сайт с объявлением: «Я сделал альбом для книги. Они говорят, что скучают по старому Дрейку, девочка, не соблазняй меня».
Впервые о выпуске поэтического сборника рэпер заговорил в 2022 году. После этого он ни разу не упоминал о нем до 24 июня — в этот день Дрейк заявил, что издание «Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness» уже готово к выходу.
Рэпер написал книгу совместно с Кензой Самир. Сам Дрейк указан в авторах под своим паспортным именем Обри Грэм (полное имя рэпера Обри Дрейк Грэм).
Ранее в сети завирусился фейковый трек Дрейка и The Weeknd, сгенерированный нейросетью. Композиция называется «Heart on My Sleeve» и посвящена бывшей девушке The Weeknd, певице Селене Гомес. Сперва под ритмичный ритм и басы зачитывает Дрейк, затем вступает The Weeknd.