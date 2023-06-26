Дрейк анонсировал альбом «For All the Dogs». Он будет сопровождать книгу стихов рэпера

Анонс альбома Дрейк спрятал в газетной рекламе в рамках продвижения книги. Он опубликовал QR-код, который ведет на сайт с объявлением: «Я сделал альбом для книги. Они говорят, что скучают по старому Дрейку, девочка, не соблазняй меня».