19 домов накануне получили повреждения из‑за перестрелки при ЧВК «Вагнер» в Воронежской области

19 домовладений в Воронежской области получили повреждения в результате перестрелки при прохождении автоколонны ЧВК «Вагнер» накануне. Слова главы Павловского района Максима Янцова передает РБК.
«Угрозы для целостности домов или надворных построек нет», — сообщил он.
24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе проводятся оперативно-боевые мероприятия. В регионе произошел взрыв нефтебазы и упал самолет АН-24, но связано ли это с продвижением ЧВК «Вагнер», официально не подтверждено.
Вчера в Воронежской области был объявлен режим контртеррористической операции, как в Москве и Московской области. Причина — «марш справедливости» ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, в ходе которого наемники заняли центр Ростова-на-Дону и двинулись в сторону Москвы через Воронежскую область.
Против Пригожина было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Однако вскоре после отказа ЧВК «Вагнер» от своих планов дело против него закрыли, а сам он по договоренности должен уехать в Беларусь.