«Нам 25 тыс. билетов на „Барби“»: как на мятеж Пригожина отреагировали в мемах

Ещё один персонаж шуток — Александр Лукашенко. Белорусский президент выступил неожиданным переговорщиком с главой ЧВК «Вагнер» и убедил его не только остановить марш, но и переехать к себе в страну. Что он мог ему сказать по телефону? Может, он ещё и помирит Пригожина с Шойгу?