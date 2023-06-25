«Нам 25 тыс. билетов на „Барби“»: как на мятеж Пригожина отреагировали в мемах

Мятеж ЧВК «Вагнер» стал не только темой последних двух дней, но и поводом для десятков мемов. В них пользователи кратко суммируют произошедшее, смеются над Евгением и Иосифом Пригожиными и передают свое эмоциональное состояние.
По версии авторов, Пригожин смог заработать все шесть звезд розыска из GTA, превращается в Биг Босса из Metal Gear, едет в Москву таксовать, смотреть Барби и руководить парадом.
Лидер ЧВК заявил, что к нему в руки попало нечто под названием «Metal Gear». В его планах создать Внешний Рай, место, где будут чтить каждого солдат вроде него самого. Он объявил, что уже превзошел «Босса» и теперь будет называть себя «Биг Боссом»
Нам 25 тыс. билетов на «Барби», пожалуйста
Другим заметным героем субботы стал Иосиф Пригожин. Продюсера и раньше часто в шутку приплетали к инфоповодам от однофамильца, но в этот раз события на юге России заставили его задуматься о смене паспорта и фамилии.
Ещё один персонаж шуток — Александр Лукашенко. Белорусский президент выступил неожиданным переговорщиком с главой ЧВК «Вагнер» и убедил его не только остановить марш, но и переехать к себе в страну. Что он мог ему сказать по телефону? Может, он ещё и помирит Пригожина с Шойгу?
Наконец, в мемах россияне запечатлели ощущения от чтения новостей. Кто‑то целенаправленно готовился праздновать победу одной из сторон, некоторые на фоне событий теряли психическое равновесие, а часть пользователей сети строила теории заговора о происходящем.