Зеленский: «Слабость России очевидна»

«Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. <…> Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь», — говорится в его посте.