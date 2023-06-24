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Зеленский: «Слабость России очевидна»

Максим Саблин
Сегодня в 14:33

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» в своих соцсетях. Он назвал ситуацию проявлением «полномасштабной слабости» России.

«Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. <…> Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь», — говорится в его посте.

«Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса», — уверен Зеленский.

«Сохраняем нашу прочность, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать», — заканчивается его пост.

23 июня в конце дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за который он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

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Владимир ЗеленскийЕвгений Пригожин
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