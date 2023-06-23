Принц Гарри собирался взять интервью о детских травмах у Путина

«Практичность этих идей Гарри показалась представителям сферы в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают обширные интервью на темы, которыми они увлечены, не говоря уже о своем воспитании и детских травмах», — пишет журналистка Bloomberg Эшли Карман.