Реклама
Новости

Принц Гарри собирался взять интервью о детских травмах у Путина

Виктория Шанина
Вчера в 22:19

Принц Гарри собирался запиать серию подкастов для Spotify с высокопоставленными людьми об их детских травмах. По задумке, одним из гостей должен был стать Владимир Путин, сообщает Bloomberg.

Согласно концепции, герцог Сассекский должен был обсуждать с людьми с неоднозначной репутацией их детство и то, как ранние годы становления привели к тому, кем они являются сегодня.

Также в числе планируемых гостей были медиамагнат Марк Цукерберг и экс-президент США Дональд Трамп. Свою идею принц Гарри успел обсудить с несколькими продюсерами стримингового сервиса, но ни одну из идей они не приняли.

«Практичность этих идей Гарри показалась представителям сферы в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают обширные интервью на темы, которыми они увлечены, не говоря уже о своем воспитании и детских травмах», — пишет журналистка Bloomberg Эшли Карман.

Ранее стало известно, что 15 июня Spotify расторг сделку с подкаст-студией принца Гарри и его супруги Меган Маркл Маркл Archewell Audio. В совместном заявлении компании уверяют, что они «взаимно согласились расстаться и гордятся сериями, которые сделали вместе».

расскажите друзьям
люди
принц ГарриВладимир ПутинМарк ЦукербергДональд Трамп
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»