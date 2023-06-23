Принц Гарри собирался взять интервью о детских травмах у Путина

Принц Гарри собирался запиать серию подкастов для Spotify с высокопоставленными людьми об их детских травмах. По задумке, одним из гостей должен был стать Владимир Путин, сообщает Bloomberg.
Согласно концепции, герцог Сассекский должен был обсуждать с людьми с неоднозначной репутацией их детство и то, как ранние годы становления привели к тому, кем они являются сегодня.
Также в числе планируемых гостей были медиамагнат Марк Цукерберг и экс-президент США Дональд Трамп. Свою идею принц Гарри успел обсудить с несколькими продюсерами стримингового сервиса, но ни одну из идей они не приняли.
«Практичность этих идей Гарри показалась представителям сферы в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают обширные интервью на темы, которыми они увлечены, не говоря уже о своем воспитании и детских травмах», — пишет журналистка Bloomberg Эшли Карман.
Ранее стало известно, что 15 июня Spotify расторг сделку с подкаст-студией принца Гарри и его супруги Меган Маркл Маркл Archewell Audio. В совместном заявлении компании уверяют, что они «взаимно согласились расстаться и гордятся сериями, которые сделали вместе».