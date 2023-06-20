Принц Гарри и Меган Маркл ушли от Spotify. СМИ говорят, что пара почти не участвовала в подкастах

15 июня Spotify расторг сделку с подкаст-студией принца Гарри и Меган Маркл Archewell Audio, сообщил The Wall Street Journal. В совместном заявлении компании уверяют, что они «взаимно согласились расстаться и гордятся сериями, которые сделали вместе».
Договор действовал два с половиной года, и за это время вышло лишь одно шоу «Архетипы» из 12 эпизодов. В них Маркл общалась со звездами вроде комика Тревора Ноа, теннисистки Серены Уильямс, селебрити Пэрис Хилтон, а разговор сопровождали комментарии от экспертов, ученых и писателей по конкретным темам. Первый эфир «Архетипов» дебютировал на первой строчке чарта подкастов Spotify в августе прошлого года.
Сообщалось, что сделка стоила стриминговому гиганту 20 млн долларов. По информации источников WSJ, пара получила не всю сумму, так как произвела недостаточно контента. Издание сообщает, что площадка вела переговоры со студией принца Гарри в течение нескольких месяцев, но не смогла достичь соглашения.
В Spotify раскритиковали королевскую пару
19 июня принца Гарри и Меган Маркл раскритиковал один из самых известных подкастеров США и руководитель отдела монетизации подкастов Spotify Билл Симмонс. В собственном шоу The Ringer журналист назвал пару «долбаными мошенниками».
«Жаль, я не участвовал в переговорах об уходе Меган и Гарри из Spotify. „Долбаные мошенники“. Вот такой подкаст нам нужно было с ними сделать», — заявил Симмонс.
Он также рассказал, что общался с принцем и помогал ему с идеями для новых шоу: «Как‑нибудь вечером мне стоить напиться и рассказать историю о том, как я разговаривал с Гарри и пытался помочь ему с идеями подкаста. Мошенники».
Вероятно, Меган Маркл почти не участвовала в собственных подкастах
Сразу несколько источников поведали изданию о подкастах Podnews, что Меган Маркл не участвовала в интервью для нескольких выпусков, а с гостями, как и экспертами, общались продюсеры. Голос жены принца был записан позже, а потом врезан в подкаст.
Слух о том, что Маркл не участвует в производстве собственных эфиров, появился в августе 2022 года, напоминает издание New York Post. Тогда одна из ее гостей, писательница Аллисон Ярроу запостила свое фото из офиса Gimlet Media. Она написала, что очень рада появиться в столь визионерском проекте и поблагодарила за прекрасное интервью продюсера Archewell Audio, а не официальную ведущую шоу.
Spotify недоволен своим подкастным бизнесом
WSJ называет расторжение сделки знаком коррекции на рынке подкастов. Хотя этот привлекает молодых, образованных и обеспеченных слушателей, эффективно монетизировать его не удается ни корпорации, ни ее многочисленным конкурентам.
В начале июня Spotify анонсировал план на сокращение сразу 200 человек, многие из которых занимались аудиоэфирами. Также шведский стриминг собирался реорганизовать принадлежащие ему компании Parcast и Gimlet в единую студию Spotify. Глава отдела подкастов Сахар Элхабаши тогда отмечала, что увольнения коснутся всей вертикали ее подчиненных.
Кроме этого, корпорация намерена публиковать свои эксклюзивные шоу на других платформах и переориентировать работу на предложение удобных инструментов для подкастинга, а не создании уникального контента.