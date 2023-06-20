Принц Гарри и Меган Маркл ушли от Spotify. СМИ говорят, что пара почти не участвовала в подкастах

Договор действовал два с половиной года, и за это время вышло лишь одно шоу «Архетипы» из 12 эпизодов. В них Маркл общалась со звездами вроде комика Тревора Ноа, теннисистки Серены Уильямс, селебрити Пэрис Хилтон, а разговор сопровождали комментарии от экспертов, ученых и писателей по конкретным темам. Первый эфир «Архетипов» дебютировал на первой строчке чарта подкастов Spotify в августе прошлого года.