Россия запретила въезд еще нескольким европейским чиновникам в ответ на 11-й пакет санкций

Москва вводит ответные меры против Евросоюза. Соответствующее заявление на своем официальном сайте опубликовал МИД России.
В частности, российская сторона «существенно расширила» список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.
«Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран — членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, <…> представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Также ограничения распространили на некоторых парламентариев стран Евросоюза, которые «продвигают конфронтационную повестку с Россией».
«Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — заключает МИД.
ЕС ввел 11-й пакет антироссийских санкций ранее 23 июня. Благодаря ему у стран-членов появляется больше возможностей запрещать ввоз товаров в страны, через которые подсанкционные товары попадают в РФ. Германия и Польша больше не смогут принимать нефть по «Дружбе» из России.
В черные списки добавлены 87 компаний из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, предположительно связанных с российским ВПК. Санкции наложены на еще 100 физ- и юрлиц, включая судей и военных высоких рангов, «причастных к незаконной депортации украинских детей» (их имена пока не называются).
Запрет на экспорт автомобилей в Россию расширен, вещание российских телеканалов RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и Katehon осталось приостановленным.