Россия запретила въезд еще нескольким европейским чиновникам в ответ на 11-й пакет санкций

ЕС ввел 11-й пакет антироссийских санкций ранее 23 июня. Благодаря ему у стран-членов появляется больше возможностей запрещать ввоз товаров в страны, через которые подсанкционные товары попадают в РФ. Германия и Польша больше не смогут принимать нефть по «Дружбе» из России.