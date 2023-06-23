ЕС ввел 11-й пакет санкций против России

В черные списки добавлены 87 компаний из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, связанных, по мнению ЕС, с российским ВПК. Санкции наложены на еще 100 физических и юридических лиц, чьи имена пока не раскрываются. Среди них судьи и военные высоких рангов, «причастные к незаконной депортации украинских детей», а также банки на присоединенных Россией территориях, бизнесмены, журналисты и российские IТ-компании, предоставляющие услуги разведке РФ.