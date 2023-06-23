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ЕС ввел 11-й пакет санкций против России

Семён Гудошников
Сегодня в 13:01

Евросоюз ввел в действие 11-й по счету пакет санкций против России, сообщили в эстонском МИДе. Глава ведомства Маргус Цакхна сказал, что новые ограничения должны помешать России уклоняться от введенных ранее санкций.

В частности, пакет расширяет возможность запрещать ввоз товаров в страны, через которые подсанкционные товары попадают в РФ. По территории ЕС больше нельзя перевозить грузы прицепами, зарегистрированными в России. Судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается входить в порты Евросоюза.

Германия и Польша больше не смогут принимать нефть по «Дружбе» (как отмечает РБК, страны сами отказались получать российское сырье по нефтепроводу еще зимой). При этом поставки нефти по «Дружбе» из Казахстана и любой другой страны не попадут под запрет.

В черные списки добавлены 87 компаний из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, связанных, по мнению ЕС, с российским ВПК. Санкции наложены на еще 100 физических и юридических лиц, чьи имена пока не раскрываются. Среди них судьи и военные высоких рангов, «причастные к незаконной депортации украинских детей», а также банки на присоединенных Россией территориях, бизнесмены, журналисты и российские IТ-компании, предоставляющие услуги разведке РФ.

Запрет на экспорт автомобилей в Россию расширен, вещание российских телеканалов RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и Katehon осталось приостановленным.

11-й пакет санкций в отношении России был согласован постпредами ЕС 21 июня. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал начать разработку 12-го пакета и включить в него ограничения в отношении «Росатома».

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