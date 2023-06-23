Реклама
Новости

Писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Виктория Шанина
Сегодня в 15:12

Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* на 40 тыс. рублей из‑за того, что он не указал статус иноагента в видео на своем ютуб-канале. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Быкова признали виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП. Наказание по ней предполагает от 30 до 50 тыс. рублей.

Сам Быков не присутствовал на рассмотрении дела. Писатель уехал из России в октябре 2021 года.

Минюст включил Дмитрия Быкова в список иностранных агентов в июле 2022 года. В октябре его уже штрафовали за отсутствие маркировки иноагента на 10 тыс. рублей.

* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

расскажите друзьям
люди
Дмитрий Быков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»