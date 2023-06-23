Писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* на 40 тыс. рублей из‑за того, что он не указал статус иноагента в видео на своем ютуб-канале. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Быкова признали виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП. Наказание по ней предполагает от 30 до 50 тыс. рублей.
Сам Быков не присутствовал на рассмотрении дела. Писатель уехал из России в октябре 2021 года.
Минюст включил Дмитрия Быкова в список иностранных агентов в июле 2022 года. В октябре его уже штрафовали за отсутствие маркировки иноагента на 10 тыс. рублей.
* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.
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