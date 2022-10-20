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Дмитрия Быкова* оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
Виктория Шанина
Сегодня в 16:11

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей писателя Дмитрия Быкова* по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП). Об этом сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

По данным Sota, во время оглашения решения суд не уточнил, за что именно назначен штраф. Причиной мог стать отказ указывать под постами в соцсетях, что они опубликованы иноагентом.

Минюст признал Дмитрия Быкова СМИ-иноагентом в июле. Официальных комментариев со стороны ведомства о причинах такого решения не было.

На данный момент писатель находится не в России.

* Дмитрий Быков признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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