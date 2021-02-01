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MGM создаст фильм и книгу о противостоянии пользователей Reddit с Уолл-стрит

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:33

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) планирует снять фильм о войне группы розничных инвесторов, которые объединились на сайте Reddit, с хедж-фондами Уолл-стрит. Об этом сообщает Deadline.

Студия уже выкупила права на экранизацию еще не написанной книги Бена Мезрича «The Antisocial Network» («Антисоциальная сеть»), посвященной этим событиям. Договор был подписан 29 января. Ранее по книгам автора сняли картины «Двадцать одно» Роберта Лукетича и «Социальную сеть» Дэвида Финчера.

Продюсерами на проект назначены Майкл Де Лука, известный по «Социальной сети», и Аарон Радер, работавший над «Помни» Кристофера Нолана и «Прибытием» Дени Вильнева.

Противостояние пользователей Reddit и профессионалов с Уолл-стрит началась с акции пользователей на форуме. Любители начали скупать акции разработчика игр GameStop, чтобы сыграть против хедж-фондов, которые ставили на падение котировок компании. К покупкам подключилось множество частных инвесторов, стоимость акции GameStop начала расти, и игравшим против компаний пришлось закрывать короткие позиции, что еще больше толкало акции вверх. Позже пользователи Reddit так же поступили и со ставившими на падение акций Nokia и AMC.

Из‑за случившегося один из крупнейших хедж-фондов Melvin Capital Management потерял в январе 53% своих инвестиций. Сумма, находившаяся под управлением фонда, с начала года снизилась с 12,5 млрд долларов до примерно 8 млрд.

Сегодня The Wall Street Journal и Би-би-си сообщили, что пользователи Reddit призвали вкладываться в серебро. В ходе торгов в США стоимость фьючерсов на серебро выросла на 11% — до 30 долларов за унцию. Это максимум с 2013 года.

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