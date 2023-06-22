Конкуренту Эрдогана на президентских выборах может грозить 110 лет тюрьмы за оскорбление Эрдогана

Главный конкурент Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в Турции президентских выборах Кемаль Кылычдароглу скоро может быть арестован в рамках расследования против него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Правящая Партия справедливости и развития решила объединить все имеющиеся в парламенте запросы в отношении лидера оппозиции и направить их в суд. Всего против Кылычдароглу было подано 28 исков, в основном по обвинениям в оскорблении действующего президента Реджепа Эрдогана. Но есть еще и иски об угрозах, клевете, разжигании в обществе ненависти, пропаганде террористической организации (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана).
В общей сложности оппозиционеру может грозить 110 лет лишения свободы. В Партии справедливости и развития отметили, что большинство исков подал сам Реджеп Эрдоган. Ранее турецкий лидер неоднократно выигрывал такие дела, но политологи считают маловероятным привлечение Кылычдароглу к уголовной ответственности. Большинство исков были инициированы в парламенте и имеют политическую подоплеку, указывают они.
Помимо этого, Кылычдароглу — глава Народно-республиканской партии (НРП). Это старейшая партия Турции, основанная Кемалем Ататюрком, и вторая по численности в стране на данный момент. Уголовное преследование лидера НРП чревато дестабилизацией политической ситуации в Турции, отмечают политологи.
Кемаль Кылычдароглу не участвовал в парламентских выборах, поскольку баллотировался в президенты. Поэтому у него нет депутатской неприкосновенности. На президентских выборах лидер турецкой оппозиции проиграл действующему главе республики во втором туре, набрав 47,86% против 52,14% у Эрдогана, согласно ЦИК Турции.