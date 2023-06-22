Конкуренту Эрдогана на президентских выборах может грозить 110 лет тюрьмы за оскорбление Эрдогана

Правящая Партия справедливости и развития решила объединить все имеющиеся в парламенте запросы в отношении лидера оппозиции и направить их в суд. Всего против Кылычдароглу было подано 28 исков, в основном по обвинениям в оскорблении действующего президента Реджепа Эрдогана. Но есть еще и иски об угрозах, клевете, разжигании в обществе ненависти, пропаганде террористической организации (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана).