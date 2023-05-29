Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер объявил Реджепа Тайипа Эрдогана победителем президентских выборов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на местное издание Gazete Duvar.
После подсчета 99,43% бюллетеней второго тура Эрдоган набрал 52,14% голосов, сказал Йенер, ссылаясь на предварительные данные. Его оппонент, представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,86%.
И хотя подсчеты все еще предварительные, лидеры некоторых стран успели поздравить Эрдогана с переизбранием на второй срок. В их числе — Владимир Путин, президент Польши Анджей Дуда и генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Сам Эрдоган также уже объявил себя победителем на выборах. «Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет», — сказал он своим сторонникам на митинге.
В первом туре президентских выборов в Турции ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов, поэтому Эрдогана с 49,35% избирателей не могли назвать победителем тура. У Кылычдароглу тогда набралось 45% голосов.
Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого он занимал пост премьер-министра с 2003 года — основанная им Партия справедливости и развития тогда впервые победила на парламентских выборах.