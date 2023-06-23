Кутюр за 250 долларов: блогерка сшила копию платья, которое надевали Клаудия Шиффер и Дуа Липа

Сначала блогерка отправилась в магазин тканей, где купила белый твид и бахрому для штор — за все девушка отдала 200 долларов. Еще 50 долларов она потратила на кринолин, благодаря которому юбка выглядит пышнее. Процесс создания платья не был простым: тиктокерка признавалась, что «ненавидит работать с твидом», и что ей пришлось множество раз переделывать корсет, чтобы он идеально садился по фигуре. Тем не менее всего через семь дней она завершила изделие. Бонолло предполагает, что команде Chanel девяностых понадобилось гораздо больше времени. «Я предполагаю, что на пошив у них ушли недели или месяцы, — сказала она. — Я знаю, что обычно над такими платьями работает команда людей».