Кутюр за 250 долларов: блогерка сшила копию платья, которое надевали Клаудия Шиффер и Дуа Липа

Если большинство зрителей Met Gala интересуются мероприятием только из желания мельком ознакомиться с нарядами знаменитостей или сделать мемы с самыми интересными из них, то тиктокерка Киана Бонолло из Северной Каролины видит в традиционном балу источник вдохновения. В этом году в Метрополитен-музее Нью-Йорка можно было увидеть немало интересных луков: от свадебного платья Рианны с эффектной пышной накидкой до костюма кошки, в котором появилась Doja Cat. Но больше всего Бонолло заинтересовалась образом Дуа Липы. На певице было винтажное свадебное платье Chanel: в 1992 году его надевала Клаудия Шиффер — муза Карла Лагерфельда, наследию которого и были посвящены выставка и бал в этом мае.
«Я ахнула, когда увидела ее на экране, потому что [наряд] был таким великолепным», — вспоминает дизайнерка из тиктока. Больше всего ее привлек стиль, «в котором все просто и без излишеств, но интересно и красиво». Бонолло задалась амбициозной целью воссоздать наряд и задокументировала весь процесс в серии роликов.
Сначала блогерка отправилась в магазин тканей, где купила белый твид и бахрому для штор — за все девушка отдала 200 долларов. Еще 50 долларов она потратила на кринолин, благодаря которому юбка выглядит пышнее. Процесс создания платья не был простым: тиктокерка признавалась, что «ненавидит работать с твидом», и что ей пришлось множество раз переделывать корсет, чтобы он идеально садился по фигуре. Тем не менее всего через семь дней она завершила изделие. Бонолло предполагает, что команде Chanel девяностых понадобилось гораздо больше времени. «Я предполагаю, что на пошив у них ушли недели или месяцы, — сказала она. — Я знаю, что обычно над такими платьями работает команда людей».
В финальном ролике дизайнерка показала, как на ней сидит получившееся платье. Видео набрало более 1,6 миллионов просмотров, и комментаторы посчитали, что это был бы идеальный свадебный наряд. На что Бонолло ответила, что думала об этом, но все же, наверное, хочет для такого события спроектировать собственное оригинальное платье.