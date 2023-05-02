Ковровая дорожка в цветах зубной пасты и бегущий таракан: главные мемы Met Gala-2023

В Метрополитен-музее Нью-Йорка прошел традиционный бал Института костюма Met Gala. Каждый год мероприятию и сопутствующей ему выставке присваивается определенная тема, в этот раз она звучала так: «Карл Лагерфельд: линия красоты» — в честь знаменитого дизайнера, который скончался в 2019 году. Когда в октябре прошлого года организаторы объявили о своей задумке, многие пользователи раскритиковали ее, вспоминая фэтфобные и сексистские комментарии Лагерфельда. Кроме того, в разгар движения #MeToo дизайнер защищал стилиста Карла Темплера, которого обвиняли в неуместных прикосновениях к моделям во время съемок. Тем не менее тему менять не стали, и 1 мая в Метрополитен-музее собрались знаменитости в экстравагантных нарядах.
Met Gala-2023 не остался без внимания в сети
Наблюдая за балом, пользователи воображают себя Мирандой Пристли — главной редакторкой нью-йоркского журнала мод из фильма «Дьявол носит Prada». Еще в прошлом году зрители иронизировали, что мужчины зачастую приходят на мероприятие просто в черном костюме: «Met Gala должен банить на пять лет каждого, кто игнорирует тему вечера и приходит в костюме официанта». И в этом году не обошлось без аналогичных шуток. Впрочем, некоторые гости действительно постарались выглядеть необычно и интересно: например, Джаред Лето пришел в объемном пушистом костюме, изображающем кошку Карла Лагерфельда по кличке Шупетт. Однако он оказался не единственным «питомцем» на этом вечере: в образе кошки пришла и Доджа Кэт, которая позаботилась и о соответствующем макияже.
Твит со словами «Срочная новость: Джейсон Деруло упал с лестницы на „Мет Гала“» набрал более 348 тыс. отметок «нравится» в твиттере, однако это всего лишь старый мем: снимок был сделан в Каннах в 2011 году.
Один из «гостей» мероприятия не был на него приглашен, тем не менее попал в объектив фотографа: по красной дорожке пробежал крупный таракан, вызвав небольшой переполох среди присутствующих.