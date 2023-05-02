Ковровая дорожка в цветах зубной пасты и бегущий таракан: главные мемы Met Gala-2023

Наблюдая за балом, пользователи воображают себя Мирандой Пристли — главной редакторкой нью-йоркского журнала мод из фильма «Дьявол носит Prada». Еще в прошлом году зрители иронизировали, что мужчины зачастую приходят на мероприятие просто в черном костюме: «Met Gala должен банить на пять лет каждого, кто игнорирует тему вечера и приходит в костюме официанта». И в этом году не обошлось без аналогичных шуток. Впрочем, некоторые гости действительно постарались выглядеть необычно и интересно: например, Джаред Лето пришел в объемном пушистом костюме, изображающем кошку Карла Лагерфельда по кличке Шупетт. Однако он оказался не единственным «питомцем» на этом вечере: в образе кошки пришла и Доджа Кэт, которая позаботилась и о соответствующем макияже.