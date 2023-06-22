Экс-координатору штаба Навального* Зыкову заочно назначили пять лет тюрьмы за фейки о ВС

По версии суда, Зыков находился в одной из европейских стран и размещал в своих соцсетях заведомо ложную информацию об обстреле российскими военными машин с мирными жителями, бомбардировках украинского города, грабежах украинского населения, взрыве украинской ТЭЦ, полном уничтожении костромского десантного полка, а также об убийстве военными ВС России мирных граждан.