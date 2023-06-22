Экс-координатору штаба Навального* Зыкову заочно назначили пять лет тюрьмы за фейки о ВС

Свердловский суд Костромы признал бывшего координатора штаба Алексея Навального* Александра Зыкова виновным по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Речь идет о пункте «д» части 2 статьи 207.3 УК. Зыкову назначили пять лет колонии общего режима с лишением права публиковать любой контент в интернете в течение трех лет.
По версии суда, Зыков находился в одной из европейских стран и размещал в своих соцсетях заведомо ложную информацию об обстреле российскими военными машин с мирными жителями, бомбардировках украинского города, грабежах украинского населения, взрыве украинской ТЭЦ, полном уничтожении костромского десантного полка, а также об убийстве военными ВС России мирных граждан.
Уголовное дело в отношении Зыкова рассматривали без участия подсудимого. Он находится не в России и ранее был объявлен МВД в международный розыск.
Неделей ранее Уфимский суд приговорил бывшую главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву к 7,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме.
* Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.