Реклама
Новости

Экс-координатору штаба Навального* Зыкову заочно назначили пять лет тюрьмы за фейки о ВС

Виктория Шанина
Сегодня в 17:26

Свердловский суд Костромы признал бывшего координатора штаба Алексея Навального* Александра Зыкова виновным по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о пункте «д» части 2 статьи 207.3 УК. Зыкову назначили пять лет колонии общего режима с лишением права публиковать любой контент в интернете в течение трех лет.

По версии суда, Зыков находился в одной из европейских стран и размещал в своих соцсетях заведомо ложную информацию об обстреле российскими военными машин с мирными жителями, бомбардировках украинского города, грабежах украинского населения, взрыве украинской ТЭЦ, полном уничтожении костромского десантного полка, а также об убийстве военными ВС России мирных граждан.

Уголовное дело в отношении Зыкова рассматривали без участия подсудимого. Он находится не в России и ранее был объявлен МВД в международный розыск.

Неделей ранее Уфимский суд приговорил бывшую главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву к 7,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме.

* Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

расскажите друзьям
теги
Верховный суд
люди
Алексей НавальныйЛилия Чанышева
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»