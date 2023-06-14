Соратницу Навального Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии

Сперва ее обвиняли по части 1 статьи 282.1 УК (создание экстремистского сообщества). В окончательном обвинении, озвученном в сентябре 2022 года, ей также вменили призывы к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК), участие в деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и создание организации, нарушающей права граждан (часть 3 статьи 239 УК).