Соратницу Навального Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии

Уфимский суд приговорил бывшую главу штаба Алексея Навального* в Уфе Лилию Чанышеву к 7,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее адвоката Рамиля Гизатуллина.
Он отметил, что по некоторым обвинениям Чанышеву осудили, по другим освободили от наказания из‑за сроков давности. Подсудимой также назначили штраф в 400 тыс. рублей.
Гособвинение просило назначить для девушки 12 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор.
Чанышеву арестовали в ноябре 2021 года. Она стала первой, кого задержали по уголовному делу после признания Фонда борьбы с коррупцией** и штабов Навального экстремистскими организациями.
Сперва ее обвиняли по части 1 статьи 282.1 УК (создание экстремистского сообщества). В окончательном обвинении, озвученном в сентябре 2022 года, ей также вменили призывы к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК), участие в деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и создание организации, нарушающей права граждан (часть 3 статьи 239 УК).
В январе 2022 года Чанышеву, других координаторов штабов Алексея Навального, а также самого Навального и его соратников Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади внесли в реестр террористов и экстремистов.
За день до вынесения приговора Европейский союз призвал Россию «немедленно освободить» Чанышеву. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал это дело политически мотивированным и направленным на запугивание тех, кто осмеливается высказываться.
* Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.
** ФБК внесен Минюстом в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен.