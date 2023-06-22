Кинокомпания СТВ предоставила «Афише Daily» эксклюзивные кадры со съемок «Снегиря» — новой драмы Бориса Хлебникова про схватку с водной стихией. Ее российская премьера состоялась 8 июня, сейчас фильм в широком прокате.
На предоставленных кадрах Юрик, герой Тимофея Трибунцева, пьет мальков в водочно-пивном растворе. Борис Хлебников отметил, что решил снять эту сцену, после того как увидел в интернете ролик под названием «Китаец пьет червей».
Режиссер предлагал создать сцену при помощи компьютерной графики, но Тимофей Трибунцев, совершенно сумасшедший, по словам Хлебникова, человек в плане актерского бесстрашия, настоял на съемках с натуры.
«Когда он [Трибунцев] делал первый дубль, у монитора собралась вся съемочная группа, его встречали после дубля как рок-звезду, как Фредди Меркьюри — криками и аплодисментами. И тут Тима спросил: „Боря, мне кажется, ты не очень доволен?“ Он очень тонко чувствует эти вещи, я ответил, что все прекрасно, но я бы чуть в другой последовательности эту сцену хотел сделать, как он закурил, выпил… Но все прекрасно, так оставим. Тима сказал: „Нет, прямо сейчас, второй раз не осилю, но через какое‑то время все же давай попробуем переснять“. И недели через две мы пересняли. Не знаю, на его месте я бы послал нас куда подальше. Конечно, мы консультировались с врачами, они дежурили на площадке, говорили, какие препараты нужно принять после всех этих процедур, и уверили, что эти мальки никак не скажутся на здоровье артиста», — поделился Хлебников.
Кроме Трибунцева в «Снегире» снялись Александр Робак, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин и другие. Продюсерами выступили Сергей Сельянов («Брат») и Наталья Дрозд («Аритмия»). В основу сценария, который написали Наталия Мещанинова и Борис Хлебников, лег роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».
Фильм рассказывает о рыболовном судне «Снегирь», плавучем доме для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое‑что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. «Афиша Daily» объясняла, что общего у картины с «Белым шквалом» Ридли Скотта и чем она от него отличается.