«Когда он [Трибунцев] делал первый дубль, у монитора собралась вся съемочная группа, его встречали после дубля как рок-звезду, как Фредди Меркьюри — криками и аплодисментами. И тут Тима спросил: „Боря, мне кажется, ты не очень доволен?“ Он очень тонко чувствует эти вещи, я ответил, что все прекрасно, но я бы чуть в другой последовательности эту сцену хотел сделать, как он закурил, выпил… Но все прекрасно, так оставим. Тима сказал: „Нет, прямо сейчас, второй раз не осилю, но через какое‑то время все же давай попробуем переснять“. И недели через две мы пересняли. Не знаю, на его месте я бы послал нас куда подальше. Конечно, мы консультировались с врачами, они дежурили на площадке, говорили, какие препараты нужно принять после всех этих процедур, и уверили, что эти мальки никак не скажутся на здоровье артиста», — поделился Хлебников.