A24 выпустила кулинарную книгу с «нефотогеничными и откровенно невкусными блюдами» из фильмов

Книга предлагает приготовить хлопья с водой от Крейга Джонса из «Пятницы» (1995 год), спагетти с конфетами и сладким сиропом от Бадди из «Эльфа» (2003 год), французские тосты на День благодарения из ленты «Крамер против Крамера» (1979 год), сладости на палочках из «Русалок» (1990) и ночные хот-доги от Зорга из «37,2 по утрам» (1986).