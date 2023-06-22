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A24 выпустила кулинарную книгу с «нефотогеничными и откровенно невкусными блюдами» из фильмов

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:03

Кинокомпания A24 выпустила кулинарную книгу «Scrounging» с «нефотогеничными и откровенно невкусными блюдами» из фильмов. Она обойдется в 38 долларов (около 3000 рублей).

Поваренная книга описывается как «коллекция рецептов для поздней ночи, рецептов на скорую руку и изобретательных блюд из кладовой». В ней содержатся предисловие знаменитого шеф-повара Мэтти Мэтисона и 54 рецепта из таких разделов, как напитки, завтрак, закуски и снэки, сэндвичи, ужин и десерт.

Книга предлагает приготовить хлопья с водой от Крейга Джонса из «Пятницы» (1995 год), спагетти с конфетами и сладким сиропом от Бадди из «Эльфа» (2003 год), французские тосты на День благодарения из ленты «Крамер против Крамера» (1979 год), сладости на палочках из «Русалок» (1990) и ночные хот-доги от Зорга из «37,2 по утрам» (1986).

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В рецептах также можно найти 12 шариков мороженого от Кевина МакКалистера из «Один дома» (1990), рамдон (лапша быстрого приготовления с мраморной говядиной) из «Паразитов» (2019) и лапшу на ракетке из «Квартиры» (1960).

Помимо пошагового рецепта, каждое блюдо содержит пояснительную записку, которая описывает контекст блюда в соответствующем фильме.

«Мы искали отвратительный сэндвич, который кто‑то готовит, потому что у него есть пять минут, чтобы отправить детей в школу, а еще у него амнезия и его похитил Курт Расселл», — рассказала Vogue редактор книги Маргарет Родс.

Подробности по теме
Кинокомпания A24 опубликовала книгу о костюмах из сериала «Эйфория»
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