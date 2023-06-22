Перебирают лапами струны и стучат по барабанам: кто такие «Рок-кошки», гастролирующие по Америке

Саманта Мартин с детства хорошо ладит с животными — уже в возрасте девяти лет она обучала трюкам свою собаку. Тогда же она поняла, что хочет стать профессиональной дрессировщицей, и уверенно шла к своей мечте. Сначала Мартин работала с разными животными, которые снимались в кино и на телевидении, а потом в ее жизни появился кот по кличке Тунец, и тогда она сфокусировалась на дрессировке именно котов и кошек. Так, еще в 2005 году девушка начала тренировать питомцев, а в 2009 году труппа «Удивительные кошки-акробаты» впервые отправилась в турне по США: в рамках шоу усатые ходили по канату, толкали тележки, катались на скейтбордах, прыгали через обручи, балансировали на мячах. Спустя 14 лет воспитанники Мартин до сих пор гастролируют по Америке и Канаде.