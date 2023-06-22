Перебирают лапами струны и стучат по барабанам: кто такие «Рок-кошки», гастролирующие по Америке

Саманта Мартин с детства хорошо ладит с животными — уже в возрасте девяти лет она обучала трюкам свою собаку. Тогда же она поняла, что хочет стать профессиональной дрессировщицей, и уверенно шла к своей мечте. Сначала Мартин работала с разными животными, которые снимались в кино и на телевидении, а потом в ее жизни появился кот по кличке Тунец, и тогда она сфокусировалась на дрессировке именно котов и кошек. Так, еще в 2005 году девушка начала тренировать питомцев, а в 2009 году труппа «Удивительные кошки-акробаты» впервые отправилась в турне по США: в рамках шоу усатые ходили по канату, толкали тележки, катались на скейтбордах, прыгали через обручи, балансировали на мячах. Спустя 14 лет воспитанники Мартин до сих пор гастролируют по Америке и Канаде.
Каждое цирковое выступление заканчивается музыкальным номером, который исполняют «Рок-кошки» — «единственная существующая кошачья группа». Четверолапые ударяют палками по барабанам, перебирают струны гитары и нажимают на клавиши фортепиано — получается целый оркестр.
Коты — своенравные животные, и не так просто добиться того, чтобы они выполняли команды. Мартин использует в своей работе кликер-дрессировку: эта методика подразумевает, что когда питомец делает действие, которое от него ожидают, он слышит щелчок, а потом получает угощение. «Это более эффективный способ тренировки, — объясняла основательница „Удивительных кошек-акробатов“ . — Шум и угощения запускают что‑то в мозгу [кошек], и они очень быстро понимают, что от них требуется».
Некоторые зрители, видевшие выступление «Рок-кошек», утверждают, что это лучший концерт, на котором они когда‑либо бывали.