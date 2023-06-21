«Мяу-мяу-мяу» или «бр-р-р-ра»: тиктокер научился говорить по-кошачьи

Многие хозяева кошек знают звуки, которые издает их питомец. Например, когда животное мурлычет, это может означать, что оно довольно, а когда шипит — злится.
Тиктокер Алек Ньюман пошел дальше и, судя по всему, научился говорить по-кошачьи, теперь он публикует видеоуроки, которые набирают десятки миллионов просмотров. У самого популярного тиктока — более 35,9 млн просмотров.
В одном из роликов Ньюман говорит, что, когда кошка быстро произносит «мяу-мяу-мяу», она хочет есть. «Я научился этому у сиамской кошки тридцать лет назад, так что этот звук передается от поколения к поколению», — говорится в подписи к видео.
В другом ролике тиктокер утверждает, что, если сказать кошке «ма-а-а», это будет означать «иди сюда». Он уточняет, что это сложно, поскольку, «когда вы зовете собаку, она приходит, а когда зовете кошку — вы оставляете ей сообщение». Ньюман продемонстрировал это на своем питомце, который в первый раз проигнорировал его, а на второй раз подошел.
«Моя кошка просто посмотрела на меня так: „Ты в порядке?“» — говорит подписчица Ньюмана.
«POV: Вы смотрите это видео, и все три ваши кошки приходят посмотреть, что происходит», — подчеркивает другой пользователь.
Ньюман также объясняет, что, по его мнению, означает «бр-р-р-ра». Тиктокер утверждает, что это более нежный способ сказать кошке «иди сюда» или разбудить ее.
«Вот так мой кот будит меня. Так что теперь я знаю, что он ведет себя как джентльмен с утра», — написала одна из пользовательниц.
«Я только что сделала это со своим котенком, и он вздрогнул. У моего мальчика серьезные проблемы с беспокойством», — написал другой.
По словам тиктокера, если питомец агрессивно себя ведет и кусает за носок, ему можно сказать «тс-с-с-с» или «кх-х-х» — и он перестанет. «Я также обнаружил, что слово „кот“ работает время от времени», — пояснил Ньюман.
«Этот способ всегда помогает мне, когда мой кот нападает на мою руку или когда я хочу, чтобы он убрался с дороги», — уверяет подписчик тиктокера.
В комментариях пользователи просят Ньюмана не забрасывать это дело и составить полноценный разговорник на кошачьем. «Этот чувак, должно быть, дружит с древнеегипетскими богами-кошками», — удивляется один из подписчиков тиктокера. «Как сказать по-кошачьи „заплати мне за квартиру“?» — пошутил другой.