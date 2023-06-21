«Мяу-мяу-мяу» или «бр-р-р-ра»: тиктокер научился говорить по-кошачьи

В другом ролике тиктокер утверждает, что, если сказать кошке «ма-а-а», это будет означать «иди сюда». Он уточняет, что это сложно, поскольку, «когда вы зовете собаку, она приходит, а когда зовете кошку — вы оставляете ей сообщение». Ньюман продемонстрировал это на своем питомце, который в первый раз проигнорировал его, а на второй раз подошел.