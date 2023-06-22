С 1 октября этого года в Подмосковье вводится обязательная маркировка сидра, пивных напитков и медовухи в полимерных или стеклянных емкостях. Закон приняли в Мособлдуме в соответствии с федеральным законодательством.
Помимо этого, компании, которые занимаются розничной продажей, должны будут представлять сведения об обороте напитков.
В Мособлдуме напомнили, что с 1 апреля маркировке подлежит пиво в кегах. В дальнейшем эти меры будут расширяться, так, планируется, что с 15 января 2024 года маркировка появится и на других видах упаковок пивных напитков.
3 апреля Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений.
Помимо этого, закон предусматривает, что в стране появится реестр пивоваров. Организациям, которые не включены в реестр, будет запрещено производство. Список будет вести Росалкогольрегулирование в ЕГАИС.