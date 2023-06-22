Реклама
Новости

В Подмосковье вводится обязательная маркировка сидра, пивных напитков и медовухи

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:36

С 1 октября этого года в Подмосковье вводится обязательная маркировка сидра, пивных напитков и медовухи в полимерных или стеклянных емкостях. Закон приняли в Мособлдуме в соответствии с федеральным законодательством.

Помимо этого, компании, которые занимаются розничной продажей, должны будут представлять сведения об обороте напитков.

В Мособлдуме напомнили, что с 1 апреля маркировке подлежит пиво в кегах. В дальнейшем эти меры будут расширяться, так, планируется, что с 15 января 2024 года маркировка появится и на других видах упаковок пивных напитков.

3 апреля Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений.

Помимо этого, закон предусматривает, что в стране появится реестр пивоваров. Организациям, которые не включены в реестр, будет запрещено производство. Список будет вести Росалкогольрегулирование в ЕГАИС.

расскажите друзьям
теги
Росалкогольрегулирование
люди
Владимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»