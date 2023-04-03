Реклама
Новости

В России появится реестр пивоваров

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

В России создадут реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

В документе говорится, что организациям, которые не включены в реестр, будет запрещено производство. Список будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

С 1 сентября 2024 года с 300 до 100 тыс. декалитров в год снизится порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска. Для производителей с мощностью не более 10 тыс. декалитров будет предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр.

Помимо этого, закон предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений. Инициатором принятия закона выступил депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

расскажите друзьям
теги
РосалкогольрегулированиеЕдиная Россия
люди
Владимир ПутинИльдар Гильмутдинов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»