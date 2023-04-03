В России появится реестр пивоваров

В России создадут реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
В документе говорится, что организациям, которые не включены в реестр, будет запрещено производство. Список будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
С 1 сентября 2024 года с 300 до 100 тыс. декалитров в год снизится порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска. Для производителей с мощностью не более 10 тыс. декалитров будет предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр.
Помимо этого, закон предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений. Инициатором принятия закона выступил депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.