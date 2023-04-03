В России появится реестр пивоваров

С 1 сентября 2024 года с 300 до 100 тыс. декалитров в год снизится порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска. Для производителей с мощностью не более 10 тыс. декалитров будет предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр.