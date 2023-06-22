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Во время проведения ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471 млн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 10:11

В период проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в России выросли продажи глицина и успокоительных средств растительного происхождения — в общей сложности россияне потратили на них 471,9 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков нацсистемы маркировки «Честный знак».

В этом году ЕГЭ проходит с 26 мая по 1 июля. С первого дня и до 20 июня объем продаж глицина в упаковках вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, растительных седативных — на 16%.

Среднесуточный показатель потребления глицина в России с начала года держался на уровне 55,2 тыс. упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тыс. пачек.

Почти 3,4 млн рублей россияне с начала года тратили ежедневно потребления глицина в России составлял 55,2 тыс. упаковок. С 26 мая по 20 июня траты выросли до 3,7 млн рублей в день. Всего в этот период было куплено 1,5 млн упаковок глицина общей стоимостью 89,9 млн рублей.

Успокоительных на растительной основе с начала года покупали в среднем 191,7 тыс. упаковок на сумму 13,6 млн рублей. Во время ЕГЭ эти показатели выросли до 224 тыс. пачек и 15,9 млн рублей в день. Всего было куплено 5,4 млн упаковок седативных средств на 382 млн рублей.

Больше всего успокоительных и глицина в период проведения ЕГЭ продали в Тверской (764 упаковок на 10 тыс. жителей), Смоленской (745), Белгородской (718), Орловской (697) и Липецкой (692) областях.

«Мы, безусловно понимаем беспокойство детей и родителей перед Единым государственным экзаменом и фиксируем в этот период рост потребления как глицина, который считается средством „разгона мозга“, так и седативных средств растительного происхождения, которые чаще всего дают детям. Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям», — сказал глава товарной группы «Фарма» (оператор «Честного знака») Егор Жаворонков.

19 июня Рособрнадзор объявил предварительные итоги ЕГЭ в 2023 году. Всего один ученик смог набрать максимальные 300 баллов по трем предметам, по 200 баллов за два экзамена удалось получить 266 выпускникам. 6087 человек стали стобалльниками.

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