Райффайзенбанк прекратит переводы евро внутри РФ и в 12 стран

С 3 июля Райффайзенбанк закроет для своих клиентов переводы в евро в банки на территории РФ и в 12 других стран. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.
Переводить евро внутри РФ можно будет только между своими счетами в Райффайзенбанке или на счета других клиентов. Переводы в евро прекратятся в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
«Такие изменения связаны с ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты», — пояснили в пресс-службе Райффайзенбанка. Изменения коснутся физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В марте «Афиша Daily» рассказывала, что случилось с Райффайзенбанком после введения санкций из‑за российской военной операции и что с ним будет дальше.