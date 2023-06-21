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Райффайзенбанк прекратит переводы евро внутри РФ и в 12 стран

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

С 3 июля Райффайзенбанк закроет для своих клиентов переводы в евро в банки на территории РФ и в 12 других стран. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

Переводить евро внутри РФ можно будет только между своими счетами в Райффайзенбанке или на счета других клиентов. Переводы в евро прекратятся в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Такие изменения связаны с ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты», — пояснили в пресс-службе Райффайзенбанка. Изменения коснутся физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В марте «Афиша Daily» рассказывала, что случилось с Райффайзенбанком после введения санкций из‑за российской военной операции и что с ним будет дальше.

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Райффайзенбанк Австрия
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