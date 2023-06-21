29-летняя тиктокерка Люси Валле иногда пересматривает сериалы, которые были популярны в ее детстве и юношестве: например, «Друзья» и «Как я встретил вашу маму». В какой‑то момент девушка заметила, что некоторые реплики персонажей можно считать откровенно фэтфобными. Например, в седьмом сезоне шоу «Как я встретил вашу маму», который вышел в 2012 году, Кевин произносит фразу: «Робин, я хочу жениться на тебе, несмотря ни на что, но при условии, что ты не превратишься в большую толстушку». А герои «Друзей» смеются, представляя, что Чендлер встречался бы с Моникой, если бы она «все еще была толстой».
Тиктокерка собрала несколько таких эпизодов в один ролик и прокомментировала их. «Мне кажется таким грустным, что в этих сериалах подразумевается: если твое тело не соответствует определенным стандартам, то ты никогда не сможешь быть счастливой в отношениях», — произносит Валле.
По словам Валле, в подростковом возрасте у нее развились анорексия и булимия, с которыми она жила около 10 лет. Девушка считает, что подобные оскорбительные шутки любимых персонажей серьезно повлияли на нее, ведь в детстве она воспринимала их всерьез. «Они вбили вам в голову идею, что у вас каким‑то образом есть срок годности и что ваше тело придет в упадок, а ваша ценность уменьшится», — говорит она о создателях сериалов. Блогерка уверена, что в культуре того времени формировалась «токсичная среда», которая подсознательно влияла на потребителей контента.
Зрители подтверждают, что массовая культура диктовала им, как стоит относиться к собственному телу, — и это закончилось бесконечным самобичеванием. «Вся эта внутренняя фэтфобия заставила меня думать, что я не заслуживаю любви, и я стала такой несчастной», — гласит один из самых популярных комментариев под роликом.