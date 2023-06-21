29-летняя тиктокерка Люси Валле иногда пересматривает сериалы, которые были популярны в ее детстве и юношестве: например, «Друзья» и «Как я встретил вашу маму». В какой‑то момент девушка заметила, что некоторые реплики персонажей можно считать откровенно фэтфобными. Например, в седьмом сезоне шоу «Как я встретил вашу маму», который вышел в 2012 году, Кевин произносит фразу: «Робин, я хочу жениться на тебе, несмотря ни на что, но при условии, что ты не превратишься в большую толстушку». А герои «Друзей» смеются, представляя, что Чендлер встречался бы с Моникой, если бы она «все еще была толстой».