«Чтобы изменить шаблон, нужно всего 20 лет»: как в 2000-х Бейонсе и Ким Кардашьян считались полными

Вначале нулевых многих стройных селебрити называли полными — а все потому, что стандарты красоты часто напрямую зависят от трендов, которые диктует модная индустрия. Об этом на прошлой неделе заговорили в твиттере, а Лиззо собрала примеры и записала тикток на эту тему. Например, она показывает архивные фотографии модели Лизарэй МакКой и актрисы Дженнифер Лопес, которых, очевидно, тяжело назвать толстыми. «Я заметила в комментариях, что люди не верят этим твитам. Есть те, кто говорит: „Это неправда. Они ведь не толстые“, — произносит певица. — Стоит отметить, что многие из этих комментаторов еще не родились в то время. Или были младенцами».