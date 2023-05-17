«Чтобы изменить шаблон, нужно всего 20 лет»: как в 2000-х Бейонсе и Ким Кардашьян считались полными

Вначале нулевых многих стройных селебрити называли полными — а все потому, что стандарты красоты часто напрямую зависят от трендов, которые диктует модная индустрия. Об этом на прошлой неделе заговорили в твиттере, а Лиззо собрала примеры и записала тикток на эту тему. Например, она показывает архивные фотографии модели Лизарэй МакКой и актрисы Дженнифер Лопес, которых, очевидно, тяжело назвать толстыми. «Я заметила в комментариях, что люди не верят этим твитам. Есть те, кто говорит: „Это неправда. Они ведь не толстые“, — произносит певица. — Стоит отметить, что многие из этих комментаторов еще не родились в то время. Или были младенцами».
«Я здесь не для того, чтобы убеждать вас, что в начале 2000-х эти красивые тела считались толстыми и нездоровыми», — говорит Лиззо, выводя на экран фотографию Джордан Спаркс и кадр из «Дневников Бриджит Джонс», где главную героиню сыграла Рене Зеллвегер. «За двадцать лет можно полностью поменять идею, мышление, шаблон, поведение и способ, которым мы относимся к людям. То, как мы говорим о людях», — добавляет она.
Под тиктоком вспоминают другие примеры, когда здоровое женское тело считалось выходящим за рамки «стройности и худобы» — например, Кейт Уинслет в «Титанике», которую в то время, по словам одной из комментаторок, считали «фигуристой девушкой больших размеров». «Они не знают, что мы пережили, когда Тайра Бэнкс кричала на 52-килограммовых женщин в „Топ-модели по-американски“, что они толстые», — добавляет другая пользовательница, обращаясь к тем, кто не помнит нулевые и не представляет, насколько жестокими в то время были стандарты красоты.