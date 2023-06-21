ИИ-заставка, тяжелый финал и Оливия Колман: реакция на первую серию «Секретного вторжения»

Сегодня, 21 июня, на Disney+ вышла первая серия сериала «Секретное вторжение» — о попытке Ника Фьюри (Сэмюэль Л.Джексон) предотвратить вторжение на Землю фракции скруллов (инопланетной расы, умеющей перевоплощаться в людей).
Первый эпизод длится 54 минуты вместе с титрами, премьера последней серии состоится 26 июля. На момент написания заметки рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет 73%, а на Metacritic — 64 балла.
По случаю релиза сериала собрали первые отзывы журналистов и зрителей на дебютную серию. К слову, журналистам на презентации показали два первых эпизода вместо одного.
СМИ
«Сериал имеет много общего с проектом „Сокол и Зимний Солдат“, но умудряется выделиться благодаря почти полному отсутствию супергероев и солидному составу центральных персонажей. <…> Главная предпосылка заключается в том, что любой человек может стать скруллом, но в первых двух сериях не хватает подлинного напряжения. До релиза было известно, кто из основного актерского состава является скруллами, поэтому остается очень мало персонажей, которые могут оказаться самозванцами», — IGN Movies.
«Это триллер, в котором смешаны политика и паранойя. Как говорили в сериале „Секретные материалы“: „Не доверяйте никому“. В конце концов, вы можете доверять только собственным инстинктам, и Фьюри именно это и делает. „Секретное вторжение“ в первые два часа отличается от всего, что Marvel делала раньше, поскольку зрители задаются вопросом, кому можно доверять», — Solzy at the Movies.
«В отличие от сериалов Marvel для Disney+, которые придерживались более легкого тона, в этом есть темная полоса и серьезность ставок, заложенных в самом начале. В характере врага также присутствует паранойя 50-х годов, что объясняет, почему сериал больше похож на упражнение в шпионаже времен холодной войны, чем на супергеройскую забаву, по крайней мере, в начале», — CNN.
«Идея в том, что существует группа радикально настроенных скруллов, разочарованных невыполненным обещанием Ника Фьюри после „Капитана Марвел“ найти им новый дом. Они решают взять дело в свои руки и захватить Землю, планируя устроить ядерную войну между Россией и США, чтобы уничтожить человеческое население планеты. Сэмюэль Л.Джексон впечатляет своей самоотдачей в сериале, но не может спасти эту политически запутанную историю о жестоких беженцах-перевертышах», — National World.
«Отбросив детские, грохочуще-бандитские CGI-штучки, „Секретное вторжение“ заявляет о своем намерении быть более мрачным сериалом MCU, сосредоточившись на двусмысленности, а не на героях и злодеях. В сериале ставится вопрос, что произойдет, если люди и инопланетяне будут похожи друг на друга, но не только в том счастливом, благотворном смысле, который нам всегда обещают. К сожалению, это требует более глубокого осмысления и лучшего написания», — The Guardian.
«Первые два эпизода „Секретного вторжения“ не подают особых надежд, начиная от резких монтажных решений и заканчивая ленивым исполнением большинства актеров. Скучные диалоги произносятся усталыми лицами, но Оливия Колман спасает сериал от полного провала. <…> Когда франшиза MCU только начиналась, ее главному злодею Локи позволили набрать обороты в „Торе“, прежде чем раскрыть его как главного злодея в „Мстителях“. Теперь же злодеям не дают набрать обороты, а бросают на экраны, чтобы показать нам: „Эй, эти парни плохие“», — RogerEbert.com.
«Несмотря на то, что мы знаем Ника Фьюри уже более десяти лет, и хотя в „Секретном вторжении“ присутствуют настоящие инопланетяне, именно Оливия Колман по-настоящему украшает шоу», — Mashable.
Зрители
Зрители, в отличие от журналистов, не пытались скрывать основные повороты сюжета, поэтому представленный ниже текст наполнен спойлерами из первого эпизода «Секретного вторжения».
«Я очень надеялся, что этот сериал окажется хорошим, и в первые пять минут чувствовал прилив возбуждения. Печально, что этот эпизод длится пятьдесят пять минут. Теперь я могу сказать, что оставшиеся пятьдесят минут были ужасной тратой времени, наполненной смятением, гневом и разочарованием. Они разрушили черты Ника Фьюри ради обычного обессиленного героя с запутанной предысторией», — Риши С. (оценка 2/5).
«Я только что посмотрел первую серию и расплакался, увидев, что Мария Хилл мертва. Мне так нравился ее персонаж, и так грустно видеть ее мертвой в первой серии», — Питер П. (оценка 4/5).
«Первая серия очень хороша. Она кажется серьезной и мрачной, как я и хотела, и заставляет быть параноиком. Это действительно похоже на шпионское шоу, которое обещала Marvel. Очень хорошее начало. Покойся с миром, Мария Хилл», — Лаури Джей (оценка 4/5).
«Первая серия началась довольно круто, но потом стала очень медленной и скучной. Я могу просто пропустить это шоу, если только что‑то важное не произойдет позже», — Даск (оценка 3/5).
«Не ожидал такой концовки эпизода — это действительно вторжение. Ник Фьюри не готов к тому, что произойдет», — Дейл Д. (оценка 5/5).
«Скучная, нудная, дешевая, никчемная писанина. Какая трата», — Крис Икс (оценка 1/5).
Соцсети
В твиттере пользователи бурно отреагировали на сериал «Секретное вторжение», но не из‑за сюжета, а из‑за заставки. Marvel раскритиковали за создание вступительных титров с помощью нейросети.
После релиза первой серии режиссер Али Селим заявил, что заставка обыгрывает саму тематику сериала, поскольку ИИ способен менять изображения так же быстро, как скруллы. Компании Method Studios, которая создала этот ролик, показалось, что в этом случае использование ИИ уместно, а пользователи считают это нарушением авторских прав художников (нейросети обучаются на изображениях художников, взятых из интернета без согласия).
«Извините, но если использование ИИ для интро „Секретного вторжения“ „соответствует тематике сериала“, это не является оправданной причиной для лени и копирования украденных работ других художников»
«Ха-ха-ха, режиссер буквально сказал, что не понимает, как работает ИИ, он просто подумал, что это подходит к тематике шоу (оно было дешевле). Рад видеть, что будущее нашей индустрии находится в руках таких хорошо информированных людей»
«Мне очень понравился первый эпизод „Секретного вторжения“, но то, что они использовали ИИ-арт для вступления, — это просто отстой. Сделайте лучше, Marvel»
«Даже игнорируя опасения по поводу того, что MCU с гордостью погружается в искусственный интеллект так рано, вступление „Секретного вторжения“ с Midjourney вызывает отвращение. Очень стыдно, что ему позволили остаться в готовом продукте. Один из самых постыдных моментов эпохи потокового вещания»
«Полный отстой, что студия перешла от красивых финальных титров в „Женщине-Халк“ к заставке, состряпанной ИИ»
«Они должны были сделать что‑то вроде старой рекламы оригинального комикса „Секретное вторжение“ в качестве вступления»
Бонус: шуточное видео от студии Marvel по случаю премьеры «Секретного вторжения», которое положит начало пятой фазе вселенной в телевизионном мире.