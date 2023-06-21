ИИ-заставка, тяжелый финал и Оливия Колман: реакция на первую серию «Секретного вторжения»

«Отбросив детские, грохочуще-бандитские CGI-штучки, „Секретное вторжение“ заявляет о своем намерении быть более мрачным сериалом MCU, сосредоточившись на двусмысленности, а не на героях и злодеях. В сериале ставится вопрос, что произойдет, если люди и инопланетяне будут похожи друг на друга, но не только в том счастливом, благотворном смысле, который нам всегда обещают. К сожалению, это требует более глубокого осмысления и лучшего написания», — The Guardian.