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Смотревшего послание Путина с лапшой на ушах самарского депутата оштрафовали за песню в соцсети

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал депутата Самарской губернской демы Михаила Абдалкина по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщил адвокат Алексей Лапузин.

Поводом для возбуждения дела в отношении Абдалкина стала песня «Звезда и автомат» группы «Электропартизаны», которая признана в России экстремистской. Этот трек обнаружили на странице депутата.

Также в аккаунте Абдалкина нашли еще три запрещенных песни «Электропартизан» — «Левый террор», «Жить без власти» и «Революция в нас!». За размещение этих композиций Абдалкину придется выплатить штраф в 2500 рублей.

Ранее Абдалкина уже оштрафовали по другой административной статье: его признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ после того, как он выложил в сети видео, на котором слушает послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах.

Перед этим Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты призвали исключить коллегу из партии КПРФ, а также обратились в прокуратуру.

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КПРФ
люди
Владимир ПутинМихаил АбдалкинАлексей Лапузин
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