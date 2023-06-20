Смотревшего послание Путина с лапшой на ушах самарского депутата оштрафовали за песню в соцсети

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал депутата Самарской губернской демы Михаила Абдалкина по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщил адвокат Алексей Лапузин.
Поводом для возбуждения дела в отношении Абдалкина стала песня «Звезда и автомат» группы «Электропартизаны», которая признана в России экстремистской. Этот трек обнаружили на странице депутата.
Также в аккаунте Абдалкина нашли еще три запрещенных песни «Электропартизан» — «Левый террор», «Жить без власти» и «Революция в нас!». За размещение этих композиций Абдалкину придется выплатить штраф в 2500 рублей.
Ранее Абдалкина уже оштрафовали по другой административной статье: его признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ после того, как он выложил в сети видео, на котором слушает послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах.
Перед этим Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты призвали исключить коллегу из партии КПРФ, а также обратились в прокуратуру.